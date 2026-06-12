Открыть 6 переговорных кластеров из ЕС в июне-июле: что думают в Правительстве Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Открыть 6 переговорных кластеров из ЕС в июне-июле: что думают в Правительстве

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что намерение принять решение об открытии всех шести кластеров в июне-июле текущего года является реалистичным и практичным.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, его слова приводит « Интерфакс-Украина «.

Как отметил Качка, в настоящее время есть план провести второе заседание межправительственной комиссии, конференции между Украиной и Европейским Союзом и открыть первый кластер в понедельник, 15 июня.

«Это дает возможность начать в ЕС подготовку к решению об открытии других пяти кластеров буквально на следующий день. Соответственно, намерение принять все решения по всем кластерам в июне-июле этого года на сегодняшний день является реалистичным и практичным», — сказал он.

По словам вице-премьера, после четырех рассмотрений вопроса об открытии первого кластера есть понимание, что ЕС достиг единодушия при принятии решения об открытии кластеров.

Качка подчеркнул, что открытие кластеров — это начало финального этапа вступления в ЕС и этот этап будет заключаться в одобрении всех необходимых законов.

Он напомнил, что в парламенте есть около сотни законопроектов, которые готовы к рассмотрению и одобрению, поэтому он призвал поддержать и активизировать эту работу.

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