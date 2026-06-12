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Норвегия выделит более $9 млн на ремонт защитного саркофага ЧАЭС, поврежденного российским дроном

Казна и Политика
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русский дрон с фугасной боевой частью попал в Новый безопасный конфайнмент
русский дрон с фугасной боевой частью попал в Новый безопасный конфайнмент
Правительство Норвегии направит 100 миллионов крон (более 9 миллионов долларов) на ремонт защитной конструкции Чернобыльской атомной электростанции, которая получила повреждения из-за российской атаки в феврале 2025 года.
Об этом сообщает посольство Норвегии в Киеве.
Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон посетил Киев, где объявил о норвежской поддержке ядерной безопасности. Он напомнил, что 7 июня российский дрон попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
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По словам госсекретаря, эта атака является серьезным напоминанием о том, что развязанная россией война угрожает не только критической инфраструктуре Украины, но и всей европейской и международной безопасности.
«Норвегия приложит усилия, чтобы уменьшить риск радиоактивных выбросов и обеспечить, чтобы Чернобыльская АЭС и далее эксплуатировалась безопасно», — отметил чиновник.
Помощь будет предоставляться через фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA). Денежные средства будут направлены на восстановление систем безопасности станции.

Что известно о повреждениях на ЧАЭС

В феврале 2025 года во время массированной атаки российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в Новый безопасный конфайнмент, который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
Глава Госатомрегулирования пояснил, что дрон россиян атаковал арку Нового безопасного конфайнмента, сделав отверстие в конструкции. Кроме того, там возник пожар. Так, были повреждены и внешняя, и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование, не работают системы вентиляции, есть проблемы с электроснабжением.
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Ранее Finance.ua со ссылкой на вице-президента ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне писал, что Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международными партнерами по привлечению около €500 млн ($585 млн) для ремонта нового безопасного конфаймента Чернобыльской АЭС. «Мы уже ведем переговоры с рядом партнеров, чтобы собрать эти деньги и запустить отдельный проект для решения этой проблемы», — заявлял Патроне.
Для возобновления нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российской атаки был открыт сбор средств. Общая стоимость работ оценивается в 500 млн евро. Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 млн евро на первый этап.
По материалам:
hromadske
АЭС
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