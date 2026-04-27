Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

На Чорнобильській АЕС відбулися пам’ятні заходи та Міжнародна конференція до 40-х роковин катастрофи

Для відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російської атаки розпочато збір коштів. Загальна вартість робіт оцінюється у 500 млн євро. Україна вже підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про виділення 30 млн євро на перший етап.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Міжнародної конференціії до 40-х роковин катастрофи.

«Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Окремо хочу подякувати МАГАТЕ, Європейському Союзу, урядам держав-партнерів і всім, хто допомагає Україні реагувати на наслідки російських атак і одночасно посилювати стійкість енергосистеми», - заявив Шмигаль.

Старт міжнародної мобілізації фінансування

Ключовою подією у межах заходів на території Чорнобильської атомної електростанції стала Міжнародна конференція з питань відновлення та ядерної безпеки. Конференція дала старт процесу мобілізації коштів для відновлення Нового безпечного конфайнменту.

За попередніми оцінками, вартість робіт із відновлення та підсилення безпеки об’єкта після удару російського дрона в лютому 2025 року сягає близько 500 млн євро.

У межах заходу було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, яка передбачає виділення 30 млн євро на початковому етапі відновлення.

Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення безпечного конфайнменту на ЧАЕС та підвищення ядерної безпеки в Україні.

Учасники конференції також схвалили спільну заяву, в якій країни-партнери висловили підтримку зусиллям України щодо мобілізації ресурсів для відновлення конфайнменту. Документ підтримали 24 держави.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на віцепрезидента ЄБРР з банківської діяльності Маттео Патроне писав , що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення близько €500 млн ($585 млн) для ремонту нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. «Ми вже ведемо переговори з низкою партнерів, щоб зібрати ці кошти і запустити окремий проєкт для вирішення цієї проблеми», — заявляв Патроне.

