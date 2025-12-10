Стало известно, когда планируется завершить предварительный ремонт арки над ЧАЭС Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Стало известно, когда планируется завершить предварительный ремонт арки над ЧАЭС

Первоочередные работы по восстановлению поврежденного российским дроном конфайнмента на Чернобыльской АЭС должны завершиться к концу 2026 года.

Об этом сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ДСП «ЧАЭС» Сергей Кондратенко в комментарии DW.

По его словам, Украина и Европейский банк реконструкции и развития заключили грантовое соглашение, согласно которому международные партнеры финансируют возобновление Арки Нового безопасного конфайнмента после атаки российского дрона в феврале 2025 года.

В рамках соглашения ЕБРР привлек экспертов французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets — участников консорциума Novarka. Им поручено комплексное исследование технического состояния конструкций и технологических систем Арки.

Конфайнмент потерял проектные функции после атаки

«Их задача — выполнить оценку вариантов восстановления проектного функционала, модификации с учетом финансовых затрат. То есть определить вариант, который позволит Арке приобрести допустимый уровень безопасности», — объяснил Кондратенко.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ, которая в конце ноября посетила ЧАЭС, показала, что новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком временно потерял свои проектные функции после попадания российского дрона.

Кондратенко отметил, что в результате пожара в результате попадания дрона сгорела гидроизоляция и повреждена мембрана, которая обеспечивала герметичность наружной обшивки арки. Для тушения пожара работники ГСЧС дополнительно сделали в наружной обшивке конфайнмента 130 отверстий общей площадью примерно 130 м², через которые внутрь конфайнмента попадает влага на несущие металлоконструкции, что может привести к их коррозии.

Радиационная обстановка на ЧАЭС в норме

Несмотря на все проблемы, заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС уверяет, что радиационная обстановка остается стабильной.

Кондратенко объясняет, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила выполнять плановые работы, в результате которых могут образоваться радиационно опасные пылевые облака.

«Можно сказать, что ситуация сейчас стабильная, за исключением того, что атмосферные осадки попадают внутрь нового безопасного конфайнмента», — добавил он.

Сергей Кондратенко отметил, что работы по демонтажу конструкций старого саркофага, который накрыли новым безопасным конфайнментом, откладываются, пока не будет восстановлена ​​герметичность конфайнмента.

«На безотлагательный демонтаж нестабильных конструкций старого саркофага с закупкой оборудования нужно не менее восьми лет. Но начинать можно только тогда, когда достигнем определенных проектных свойств арки: восстановим разрежение, влажность в кольцевом пространстве», — пояснил Кондратенко.

Напомним, 5 декабря Международное агентство по атомной энергии обнародовало результаты всесторонней оценки саркофага ЧАЭС, поврежденного в феврале этого года из-за атаки российского дрона.

