Стало известно, когда планируется завершить предварительный ремонт арки над ЧАЭС
Стало известно, когда планируется завершить предварительный ремонт арки над ЧАЭС
Первоочередные работы по восстановлению поврежденного российским дроном конфайнмента на Чернобыльской АЭС должны завершиться к концу 2026 года.
Об этом сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ДСП «ЧАЭС» Сергей Кондратенко в комментарии DW.
По его словам, Украина и Европейский банк реконструкции и развития заключили грантовое соглашение, согласно которому международные партнеры финансируют возобновление Арки Нового безопасного конфайнмента после атаки российского дрона в феврале 2025 года.
В рамках соглашения ЕБРР привлек экспертов французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets — участников консорциума Novarka. Им поручено комплексное исследование технического состояния конструкций и технологических систем Арки.

Конфайнмент потерял проектные функции после атаки

«Их задача — выполнить оценку вариантов восстановления проектного функционала, модификации с учетом финансовых затрат. То есть определить вариант, который позволит Арке приобрести допустимый уровень безопасности», — объяснил Кондратенко.
Он отметил, что миссия МАГАТЭ, которая в конце ноября посетила ЧАЭС, показала, что новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком временно потерял свои проектные функции после попадания российского дрона.
Кондратенко отметил, что в результате пожара в результате попадания дрона сгорела гидроизоляция и повреждена мембрана, которая обеспечивала герметичность наружной обшивки арки. Для тушения пожара работники ГСЧС дополнительно сделали в наружной обшивке конфайнмента 130 отверстий общей площадью примерно 130 м², через которые внутрь конфайнмента попадает влага на несущие металлоконструкции, что может привести к их коррозии.

Радиационная обстановка на ЧАЭС в норме

Несмотря на все проблемы, заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС уверяет, что радиационная обстановка остается стабильной.
Кондратенко объясняет, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила выполнять плановые работы, в результате которых могут образоваться радиационно опасные пылевые облака.
«Можно сказать, что ситуация сейчас стабильная, за исключением того, что атмосферные осадки попадают внутрь нового безопасного конфайнмента», — добавил он.
Сергей Кондратенко отметил, что работы по демонтажу конструкций старого саркофага, который накрыли новым безопасным конфайнментом, откладываются, пока не будет восстановлена ​​герметичность конфайнмента.
«На безотлагательный демонтаж нестабильных конструкций старого саркофага с закупкой оборудования нужно не менее восьми лет. Но начинать можно только тогда, когда достигнем определенных проектных свойств арки: восстановим разрежение, влажность в кольцевом пространстве», — пояснил Кондратенко.
Напомним, 5 декабря Международное агентство по атомной энергии обнародовало результаты всесторонней оценки саркофага ЧАЭС, поврежденного в феврале этого года из-за атаки российского дрона.
По материалам:
Deutsche Welle
