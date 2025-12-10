В 2025 году Украина получила минимальный объем иностранной помощи — исследование Сегодня 11:05 — Казна и Политика

В 2025 г. Украина получила минимальный объем иностранной помощи с начала полномасштабного вторжения, а Европа не смогла компенсировать сокращение помощи со стороны США.

Об этом говорится в выводах экспертов Кильского института мировой экономики Ukraine Support Tracker.

Аналитики указывают, что Европа выделила Украине лишь около 4,2 миллиарда евро дополнительной военной помощи, что мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки США.

В то же время в этом году углубились диспропорции внутри Европы — Франция, Германия и Великобритания существенно увеличили свои ассигнования, но они были ниже относительной доли, выделенной странами Северной Европы. При этом Италия и Испания внесли очень малый вклад в помощь Украине.

«После рекордно высокого первого полугодия 2025 года военная помощь уже резко сократилась в течение лета — тенденция, которая сейчас продолжается в сентябре и октябре. При нынешних темпах ассигнования военной помощи недостаточны для того, чтобы заменить недостающую поддержку США», — пишут в отчете.

Эксперты отмечают, что если в 2022—2024 годах ежегодные ассигнования в среднем составляли около 41,6 миллиарда евро и включали Европу, США и других доноров, то в 2025 году было выделено лишь 32,5 миллиарда евро.

«Чтобы достичь предыдущих уровней, до конца года нужно будет выделить дополнительные 9,1 миллиарда евро, что потребует ежемесячного темпа ассигнования более чем вдвое выше, чем в последние месяцы», — добавляют они.

Профессор Кристоф Требеш сказал, что замедление поддержки усложняет для Европы полную компенсацию отсутствия военной помощи США в 2025 году.

«Если эти более медленные темпы сохранятся в остальные месяцы, 2025 год станет годом с самым низким уровнем новых ассигнований помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году», — подытожил он.

Аналитики проанализировали распределение поддержки между европейскими донорами и пришли к выводу, что больше всего помощи в соотношении к ВВП оказывали северные страны — Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Франция, Германия и Великобритания резко увеличили свои военные ассигнования по сравнению с предыдущими годами, но по сравнению с их ВВП за 2021 год все три страны оставались значительно ниже северных доноров.

Италия снизила свои и без того низкие ассигнования на 15 процентов по сравнению с 2022—2024 годами, а Испания не предоставила ни одной новой военной помощи в 2025 году.

