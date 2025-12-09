0 800 307 555
Сколько средств тратят на телемарафон и иновещание и каковы доходы телекомпаний

Казна и Политика
2
На телемарафон «Единые новости», который был создан в начале российского вторжения для информирования о ситуации во время войны, в бюджете на 2026 год заложили 1,5 млрд грн, а всего за неполных четыре года на него и иновещание потратили более 5,2 млрд грн.
Об этом пишет «Слово и дело».
Самые большие расходы были в 2023 году, последние два года они остаются примерно на одном уровне. В то же время почти все частные телерадиокомпании, создающие контент для телемарафона, отчитываются об убытках.
Национальный телемарафон «Единые новости» был запущен в Украине 24 февраля 2022 года. Его, как объясняли власти, создали для оперативного информирования граждан Украины и мира о ситуации во время полномасштабного российского нападения. Также среди задач марафона — противодействие российской пропаганде, объединение общества, сбор средств на ВСУ.
Марафон стал своеобразным феноменом, поскольку объединил частных, государственных и общественных вещателей для совместной работы в информационном пространстве.
Суммы средств, выделяемых государством каждый год на финансирование марафона, росли по сравнению с 2022 годом, а впоследствии и сам марафон стал объектом критики некоторых нардепов на счет целесообразности выделения бюджетных денег.
По данным Open Budget, в 2022 году на бюджетную программу «Производство и трансляция программ для государственных нужд» (собственно телемарафон и иновещание) закладывали 716,4 млн. грн, почти всю сумму за год использовали (715,6 млн. грн.).
В 2023 году заложенные и потраченные на марафон средства были рекордными — 1 млрд 935 млн и 1 млрд 809 млн соответственно.
В 2024 и 2025 годах на марафон на иновещание в госбюджете закладывали одинаковые суммы — 1 млрд 510 млн грн. Использовали для создания контента марафона 1 млрд. 508 млн. грн. в прошлом году и 1 млрд. 192 млн. грн. с января по октябрь текущего года.
В государственном бюджете на 2026 год, несмотря на критику ряда парламентариев, финансирование телемарафона сохранили почти на таком же уровне, как в предыдущие годы — 1 млрд 557 млн ​​грн. Хотя некоторые нардепы предлагали перенаправить эти средства в другие сферы, в частности — зарплаты учителей.
Одними из основных производителей контента для эфира «Единых новостей» есть следующие вещатели: ООО «ТРК «Студия 1+1», ООО «СЛМ Новости», ПАО «Телеканал «Интер», ООО «Мы — Украина».
Проанализировав финансовые отчеты компаний, данные YouControl, можно сказать, что чистый финансовый результат частных компаний, создающих контент для государственного телемарафона Единые новости, почти ни в один год не был прибыльным.
В частности, в 2022 году о минусовом доходе отчитались все вышеупомянутые четыре вещателя, крупнейшим он был в «Студии 1+1» и телеканале «Интер». В 2023 году телеканал «Интер» стал единственным, кто отчитался о чистом доходе в 838 млн. грн. Прошлый год, если верить финансовым отчетам, был прибыльным только для «Студии 1+1» — вещатель указал 41,2 млн грн чистого дохода. Все остальные отчитывались о минусе. А с первого по третий квартал 2025 года ТРК Студия 1+1, СЛМ Новости, Телеканал Интер и ООО «Мы — Украина», если верить их отчетам, пока не получили дохода вовсе.
По материалам:
Слово і Діло
