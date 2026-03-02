Аудиторы обнаружили нарушения при строительстве дорог: информацию передали правоохранительным органам
Счетная палата провела аудиты в сфере дорожного строительства и обнаружила, что подрядчики получали средства за невыполненные работы, государство теряло гарантии из-за бездействия юристов, а нормы градостроительного законодательства системно нарушались.
Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
Среди основных проблем:
- недостаточный уровень претензионно-исковой работы, что привело к потере гарантий на возмещение за ненадлежаще выполненные работы;
- нарушение законодательства в сфере градостроительной деятельности;
- перечисление средств подрядчикам за невыполненные работы;
- недостатки планирования и управления проектами
По словам главы Счетной палаты Ольги Пищанской, информацию о признаках уголовных правонарушений, выявленных в ходе аудитов, передали правоохранительным органам.
«Об обнаруженных в ходе упомянутых аудитов признаках уголовных правонарушений мы сообщили правоохранительным органам. На сегодняшний день эти материалы включены в несколько уголовных производств и по состоянию на 2025 год все они в процессе расследования», — отметила Пищанская.
Новый аудит дорожной инфраструктуры
В настоящее время продолжается аудит по теме «Объекты дорожной инфраструктуры: восстановление и развитие». Отчет по его результатам планируется рассмотреть в ближайшие месяцы.
Глава Счетной палаты отметила, что подконтрольные учреждения все активнее выполняют рекомендации института.
В ходе заседания Комитета ВРУ обсудили также причины аварийного состояния дорог, планы текущего и капитального ремонта, их финансирование, заслушали доклады ответственных институтов в пределах их полномочий: Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Министерства финансов Украины, ГП «Дорцентр» и другие.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабмин обещает за полгода дороги «привести в порядок». На первоочередные работы нужно более 14 миллиардов гривен, они уже в обработке.
