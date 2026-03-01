Аналитики подсчитали потери экономики Украины в результате войны
С начала полномасштабного российского вторжения потери экономики Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оцениваются в $1,7 трлн и $0,6 трлн соответственно. Потери добавленной стоимости превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году более чем в три раза.
Об этом сообщил аналитический центр Киевской школы экономики (KSE).
Какие секторы понесли наибольшие потери
Наибольшие потери приходятся на производительные сектора экономики. Потери в сфере торговли оцениваются в $696,3 млрд, в промышленности вместе со строительством и услугами — в $645,6 млрд, в сельском хозяйстве — в $81,9 млрд.
Значительные потери понесли и ключевые инфраструктурные сектора, в том числе энергетика ($75,3 млрд) и транспорт ($60,2 млрд).
Война также повлекла за собой значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на жилищный сектор — $26,8 млрд и разминирование — $24,6 млрд. В жилищном секторе основной составляющей являются дополнительные расходы домохозяйств на аренду жилья.
Расходы государства на социальную поддержку выросли до $7,5 млрд. Еще $13 млрд приходится на демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов.
Потери охватывают и другие сектора экономики, в частности:
- здравоохранение ($15,5 млрд),
- образование ($17,7 млрд),
- цифровую инфраструктуру и IT-сектор ($23,7 млрд),
- культуру, спорт и туризм ($10,2 млрд),
- финансовый сектор ($3,3 млрд),
- жилищно-коммунальное хозяйство ($10,5 млрд).
