Аналитики подсчитали потери экономики Украины в результате войны

Потери экономики Украины в результате войны оцениваются в $1,7 трлн, Фото: freepik

С начала полномасштабного российского вторжения потери экономики Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оцениваются в $1,7 трлн и $0,6 трлн соответственно. Потери добавленной стоимости превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году более чем в три раза.

Об этом сообщил аналитический центр Киевской школы экономики (KSE).

Какие секторы понесли наибольшие потери

Наибольшие потери приходятся на производительные сектора экономики. Потери в сфере торговли оцениваются в $696,3 млрд, в промышленности вместе со строительством и услугами — в $645,6 млрд, в сельском хозяйстве — в $81,9 млрд.

Значительные потери понесли и ключевые инфраструктурные сектора, в том числе энергетика ($75,3 млрд) и транспорт ($60,2 млрд).

Война также повлекла за собой значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на жилищный сектор — $26,8 млрд и разминирование — $24,6 млрд. В жилищном секторе основной составляющей являются дополнительные расходы домохозяйств на аренду жилья.

Расходы государства на социальную поддержку выросли до $7,5 млрд. Еще $13 млрд приходится на демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов.

Потери охватывают и другие сектора экономики, в частности:

здравоохранение ($15,5 млрд),

образование ($17,7 млрд),

цифровую инфраструктуру и IT-сектор ($23,7 млрд),

культуру, спорт и туризм ($10,2 млрд),

финансовый сектор ($3,3 млрд),

жилищно-коммунальное хозяйство ($10,5 млрд).

