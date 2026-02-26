Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну — отчет ЕБРР Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну россии против страны.

Об этом говорится в последнем издании экономического отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Рост реального ВВП, медленный в начале года, ускорился до 3,0% к концу 2025 года, что дает показатель за весь год в 2,0%.

В опубликованном отчете изменено предположение, на котором базируется прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году.

Предполагая, что война будет продолжаться в течение 2026 года, Банк теперь прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет.

на 2,5% в этом году,

в 2027 году — до 4%.

В предыдущем отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенного восстановления, что позволило прогнозировать рост в 2026 году на уровне 5,0 процента.

«Поддержка макроэкономической стабильности страны является значительным, обеспеченным и в значительной степени предполагаемым внешним финансированием», — говорится в отчете.

Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощную способность стабилизировать экономику при беспрецедентных условиях.

Экономические показатели в 2025 года были сформированы серьезными ограничениями военного времени.

Дефицит электроэнергии, более слабое сельскохозяйственное производство и постоянная нехватка рабочей силы негативно влияли на рост, тогда как целенаправленные атаки россии на инфраструктуру создали постоянные логистические препятствия.

Торговый дефицит увеличился из-за сокращения экспорта зерна и окончания действия временных торговых преференций Европейского Союза (ЕС). Тем не менее многие секторы продолжали адаптироваться, что отражает высокую устойчивость и способность фирм эффективно работать, несмотря на потрясения.

Инфляция, повышенная в начале 2025 года, резко упала во второй половине года, поскольку вступили в силу более жесткая монетарная политика, ослабление давления на расходы и стабильный обменный курс. К январю 2026 года инфляция снизилась до 7,4 процента.

Центральный банк сохранял ограничительную позицию в течение 2025 года, прежде чем снизить ставку на 50 базисных пунктов в январе 2026 года.

Прогнозы

Хотя по базовому сценарию, где война россии против Украины продолжится в течение 2026 года, прогнозируется, что рост реального ВВП составит 2,5% в этом году, а в 2027 году он вырастет до 4,0% в случае окончания войны, мирное соглашение в начале 2026 существенно улучшит прогноз. Однако дефицит электроэнергии, ограничение рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают создавать значительные краткосрочные риски.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития одобрил программу технического сотрудничества New Horizons (Новые горизонты), направленную на стимулирование инновационных инвестиций в агропродовольственную систему Украины.

