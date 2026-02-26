0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну — отчет ЕБРР

Казна и Политика
38
Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну — отчет ЕБРР
Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну — отчет ЕБРР
Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну россии против страны.
Об этом говорится в последнем издании экономического отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Читайте также
Рост реального ВВП, медленный в начале года, ускорился до 3,0% к концу 2025 года, что дает показатель за весь год в 2,0%.
В опубликованном отчете изменено предположение, на котором базируется прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году.
Предполагая, что война будет продолжаться в течение 2026 года, Банк теперь прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет.
  • на 2,5% в этом году,
  • в 2027 году — до 4%.
В предыдущем отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенного восстановления, что позволило прогнозировать рост в 2026 году на уровне 5,0 процента.
«Поддержка макроэкономической стабильности страны является значительным, обеспеченным и в значительной степени предполагаемым внешним финансированием», — говорится в отчете.
Читайте также
Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощную способность стабилизировать экономику при беспрецедентных условиях.
Экономические показатели в 2025 года были сформированы серьезными ограничениями военного времени.
Дефицит электроэнергии, более слабое сельскохозяйственное производство и постоянная нехватка рабочей силы негативно влияли на рост, тогда как целенаправленные атаки россии на инфраструктуру создали постоянные логистические препятствия.
Торговый дефицит увеличился из-за сокращения экспорта зерна и окончания действия временных торговых преференций Европейского Союза (ЕС). Тем не менее многие секторы продолжали адаптироваться, что отражает высокую устойчивость и способность фирм эффективно работать, несмотря на потрясения.
Читайте также
Инфляция, повышенная в начале 2025 года, резко упала во второй половине года, поскольку вступили в силу более жесткая монетарная политика, ослабление давления на расходы и стабильный обменный курс. К январю 2026 года инфляция снизилась до 7,4 процента.
Центральный банк сохранял ограничительную позицию в течение 2025 года, прежде чем снизить ставку на 50 базисных пунктов в январе 2026 года.

Прогнозы

Хотя по базовому сценарию, где война россии против Украины продолжится в течение 2026 года, прогнозируется, что рост реального ВВП составит 2,5% в этом году, а в 2027 году он вырастет до 4,0% в случае окончания войны, мирное соглашение в начале 2026 существенно улучшит прогноз. Однако дефицит электроэнергии, ограничение рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают создавать значительные краткосрочные риски.
Место для вашей рекламы
Ранее Европейский банк реконструкции и развития одобрил программу технического сотрудничества New Horizons (Новые горизонты), направленную на стимулирование инновационных инвестиций в агропродовольственную систему Украины.
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаВВП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems