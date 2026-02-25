На что в первую очередь будут израсходованы деньги из кредита Украине на €90 млрд Сегодня 13:23 — Казна и Политика

Украина должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, предусмотренных по кредиту, общий объем которого на 2026−2027 годы составит 90 млрд евро.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, заем объемом 90 млрд евро должен помочь Украине таким образом, чтобы она стала сильной, как «стальной дикобраз», непобедимый для потенциальных захватчиков.

В то же время, как отметила президент Еврокомиссии, этот заем был согласован 27 главами государств и правительств на заседании Европейского Совета в декабре.

«Они дали слово. Это слово нельзя нарушить. Поэтому мы предоставим кредит тем или иным образом», — подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, первой первоочередной задачей этого кредита является удовлетворение самых неотложных оборонных потребностей Украины.

«Это поможет закупать, производить, развивать и обеспечивать передовую оборонную технику для храбрых украинских сил», — подчеркнула фон дер Ляен.

Она сказала, что средства будут направляться на закупки и производство дронов, ракет и боеприпасов, и работа над этим уже началась.

«Вместе с украинскими силами мы определили первый пакет, приоритетный пакет. Наша цель — обеспечить его доставку к Пасхе. В него входят беспилотники и боеприпасы», — подчеркнула фон дер Ляен.

