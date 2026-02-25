0 800 307 555
На что в первую очередь будут израсходованы деньги из кредита Украине на €90 млрд

Казна и Политика
Украина должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, предусмотренных по кредиту, общий объем которого на 2026−2027 годы составит 90 млрд евро.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, заем объемом 90 млрд евро должен помочь Украине таким образом, чтобы она стала сильной, как «стальной дикобраз», непобедимый для потенциальных захватчиков.
В то же время, как отметила президент Еврокомиссии, этот заем был согласован 27 главами государств и правительств на заседании Европейского Совета в декабре.
«Они дали слово. Это слово нельзя нарушить. Поэтому мы предоставим кредит тем или иным образом», — подчеркнула фон дер Ляен.
По ее словам, первой первоочередной задачей этого кредита является удовлетворение самых неотложных оборонных потребностей Украины.
«Это поможет закупать, производить, развивать и обеспечивать передовую оборонную технику для храбрых украинских сил», — подчеркнула фон дер Ляен.
Она сказала, что средства будут направляться на закупки и производство дронов, ракет и боеприпасов, и работа над этим уже началась.
«Вместе с украинскими силами мы определили первый пакет, приоритетный пакет. Наша цель — обеспечить его доставку к Пасхе. В него входят беспилотники и боеприпасы», — подчеркнула фон дер Ляен.
Ранее украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются обузой для социальных систем. Об этом заявила специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоганссон.
По ее словам, хотя уровень интеграции украинцев в рынок труда отличается в зависимости от страны, общая тенденция положительная, а занятость украинцев в государствах-членах растет.
«Общая ситуация такова, что они вносят вклад в рынок труда. И я думаю, что в будущем это будет ситуация, когда работодатели в государствах-членах будут хотеть их удержать», — отметила Йоганссон.
