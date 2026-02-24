Президент Европарламента подписала кредит для Украины на 90 миллиардов евро Сегодня 15:25 — Казна и Политика

Президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала кредит для Украины

Во вторник, 24 февраля, президент Европейского парламента Роберта Мецол подписала европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

«Только что подписала кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро от имени Европарламента», — написала Мецола.

На что направят средства

Как отметила президент Европарламента, финансирование планируют использовать для:

обеспечения непрерывного предоставления основных государственных услуг;

поддержки оборонного сектора Украины;

усиления общей безопасности и свободы;

достижения длительного мира;

закрепления будущего Украины в Европе.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Европейский парламент во вторник, решение Европейского Союза о предоставлении Украине 90 млрд евро в течение двух лет является реальной финансовой гарантией безопасности и должно быть реализовано.

«Сейчас на столе лежит важное решение, важное решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро поддержки в течение двух лет. Это реальная финансовая гарантия нашей безопасности и нашей устойчивости, и она должна быть реализована. И я благодарю всех, кто работает над тем, чтобы это произошло», — сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге 11 февраля проголосовали за кредит для Украины на 2026−2027 гг. в размере 90 млрд евро;

из 90 млрд евро для Киева 60 млрд евро планируется потратить на оборонные цели Украины, еще 30 млрд евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, предоставляемую через механизм Ukraine Facility.

