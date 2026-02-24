0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Европарламента подписала кредит для Украины на 90 миллиардов евро

Казна и Политика
100
Президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала кредит для Украины
Президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала кредит для Украины
Во вторник, 24 февраля, президент Европейского парламента Роберта Мецол подписала европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.
Об этом она сообщила в соцсети Х.
«Только что подписала кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро от имени Европарламента», — написала Мецола.

На что направят средства

Как отметила президент Европарламента, финансирование планируют использовать для:
  • обеспечения непрерывного предоставления основных государственных услуг;
  • поддержки оборонного сектора Украины;
  • усиления общей безопасности и свободы;
  • достижения длительного мира;
  • закрепления будущего Украины в Европе.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Европейский парламент во вторник, решение Европейского Союза о предоставлении Украине 90 млрд евро в течение двух лет является реальной финансовой гарантией безопасности и должно быть реализовано.
«Сейчас на столе лежит важное решение, важное решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро поддержки в течение двух лет. Это реальная финансовая гарантия нашей безопасности и нашей устойчивости, и она должна быть реализована. И я благодарю всех, кто работает над тем, чтобы это произошло», — сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге 11 февраля проголосовали за кредит для Украины на 2026−2027 гг. в размере 90 млрд евро;
  • из 90 млрд евро для Киева 60 млрд евро планируется потратить на оборонные цели Украины, еще 30 млрд евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, предоставляемую через механизм Ukraine Facility.
По материалам:
Finance.ua
ЕСКредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems