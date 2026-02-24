Великобритания объявила новый пакет военной и гуманитарной поддержки Украине Сегодня 11:19 — Казна и Политика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Правительство Великобритании к четвертой годовщине полномасштабного вторжения рф объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки для Украины.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте британского правительства.

«В эту печальную годовщину наше послание украинскому народу простое: Великобритания с вами. Именно поэтому сегодня объявляем о новой поддержке и будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Несмотря на всю шумиху в мировых делах сегодня, эта война остается важнейшей проблемой нашего времени. Она ставит вопрос, выдержит ли свобода Украины и Европы. Наш общий ответ однозначный. россия не выигрывает эту войну. Они не выиграют эту войну. Мужество Украины продолжает отстаивать наши общие ценности перед лицом агрессии путина. Мы будем рядом с ними, пока не наступит справедливый и крепкий мир — и даже после него», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как пишет Reuters, Кир Стармер проведет телефонную конференцию группы союзников «Коалиция желающих», а министр иностранных дел Иветт Купер примет участие в памятных мероприятиях в Киеве.

Что входит в пакет помощи

Новый пакет поддержки предусматривает:

20 млн фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергетической системы Украины. Средства будут направлены на защиту и ремонт сетей, а также на обеспечение дополнительных генерирующих мощностей в преддверии следующего отопительного сезона. 5,7 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи для общин на прифронтовых территориях, лиц, нуждающихся в эвакуации, и пострадавших от авиаударов или внутреннего перемещения. Медицинское консультирование — британские военные хирурги, медсестры и физиотерапевты будут давать консультации украинским медикам о проведении сложных операций и лечении боевых травм. Обучение пилотов вертолетов — украинские военные проходят подготовку на британской авиабазе для получения квалификации инструкторов по пилотированию. После окончания обучения они смогут готовить новое поколение украинских летчиков.

По информации британской стороны, это первый случай, когда Великобритания проводит подготовку украинских инструкторов по пилотированию вертолетов.

Дополнительно правительство выделило 30 млн фунтов на поддержку устойчивости украинского общества и помощь в обеспечении справедливости и привлечении к ответственности за российские преступления.

