В Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК — детали Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Министерство обороны Украины в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Верховной Раде отмечают, что изменения должны учитывать потребности военного времени и повысить эффективность использования личного состава ВСУ.

Об этом в эфире Вечер. LIVE заявил народный депутат Александр Федиенко.

Реформа ТЦК

О подготовке новой реформы депутаты услышали на встрече с министром обороны Михаилом Федоровым.

«Сегодня на встрече с министром обороны мы услышали то, что вскоре Министерство обороны представит нам обновленную реформу именно институции ТЦК», — сообщил Федиенко.

Парламентарий подчеркнул, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.

Отдельно депутат прокомментировал вопросы эффективности использования личного состава в Вооруженных Силах Украины. По словам Федиенко, важно не только обеспечивать мобилизацию, но и правильно распределять существующие ресурсы.

«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, отметив, что поддерживает такую ​​позицию.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места удержания граждан. По его словам, реакция власти на подобные инциденты обычно появляется только после общественной огласки.

В то же время, стало известно, что в ТЦК могут налагать штрафы за нарушение правил воинского учета только после личного присутствия гражданина. Именно во время визита в центр комплектования принимается соответствующее постановление об административном наказании.

Ранее Finance.ua писал , что более 90% отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически без подачи заявлений, справок или личного обращения. Это касается как отсрочек, оформленных через приложение «Резерв+», так и ранее получавшихся через ЦПАУ.

Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя. Те граждане, которым требуется личное обновление данных, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦПАУ.

Важно учитывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не принимают такие заявления от граждан. Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации.

