Парламентарий подчеркнул, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.
Отдельно депутат прокомментировал вопросы эффективности использования личного состава в Вооруженных Силах Украины. По словам Федиенко, важно не только обеспечивать мобилизацию, но и правильно распределять существующие ресурсы.
«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, отметив, что поддерживает такую позицию.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места удержания граждан. По его словам, реакция власти на подобные инциденты обычно появляется только после общественной огласки.
В то же время, стало известно, что в ТЦК могут налагать штрафы за нарушение правил воинского учета только после личного присутствия гражданина. Именно во время визита в центр комплектования принимается соответствующее постановление об административном наказании.
Ранее Finance.uaписал, что более 90% отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически без подачи заявлений, справок или личного обращения. Это касается как отсрочек, оформленных через приложение «Резерв+», так и ранее получавшихся через ЦПАУ.
Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя. Те граждане, которым требуется личное обновление данных, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦПАУ.
Важно учитывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не принимают такие заявления от граждан. Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации.