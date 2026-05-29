0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК — детали

Казна и Политика
127
В Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК — детали
В Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК — детали
Министерство обороны Украины в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В Верховной Раде отмечают, что изменения должны учитывать потребности военного времени и повысить эффективность использования личного состава ВСУ.
Об этом в эфире Вечер. LIVE заявил народный депутат Александр Федиенко.

Реформа ТЦК

О подготовке новой реформы депутаты услышали на встрече с министром обороны Михаилом Федоровым.
«Сегодня на встрече с министром обороны мы услышали то, что вскоре Министерство обороны представит нам обновленную реформу именно институции ТЦК», — сообщил Федиенко.
Читайте также
Парламентарий подчеркнул, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.
Отдельно депутат прокомментировал вопросы эффективности использования личного состава в Вооруженных Силах Украины. По словам Федиенко, важно не только обеспечивать мобилизацию, но и правильно распределять существующие ресурсы.
Читайте также
«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, отметив, что поддерживает такую ​​позицию.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места удержания граждан. По его словам, реакция власти на подобные инциденты обычно появляется только после общественной огласки.
В то же время, стало известно, что в ТЦК могут налагать штрафы за нарушение правил воинского учета только после личного присутствия гражданина. Именно во время визита в центр комплектования принимается соответствующее постановление об административном наказании.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.uaписал, что более 90% отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически без подачи заявлений, справок или личного обращения. Это касается как отсрочек, оформленных через приложение «Резерв+», так и ранее получавшихся через ЦПАУ.
Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя. Те граждане, которым требуется личное обновление данных, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦПАУ.
Важно учитывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не принимают такие заявления от граждан. Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems