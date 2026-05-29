0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Больничные будут проверять врачи из других регионов: Кабмин принял постановление

Казна и Политика
1
Проверку будут проводить врачи из другого региона
Проверку будут проводить врачи из другого региона
В Украине вводятся экстерриториальные проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности с привлечением уполномоченных врачей через электронную систему здравоохранения.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров от 27 мая 2026 г. № 185.

Что меняет постановление правительства

Изменения внесли в постановление Кабмина от 3 марта 2023 г. № 185 «Об утверждении Порядка проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности».
Документ предусматривает введение принципа экстерриториальности при проверке медицинских заключений. Это означает, что проверку будут проводить врачи из другого региона, а не тот, где пациенту оказали медицинскую помощь.

Что будут проверять

Постановление определяет порядок формирования и ведения перечня уполномоченных врачей. Его будет утверждать правление Пенсионного фонда Украины по согласованию с Национальной службой здоровья Украины.
Кроме того, правительство расширило предмет проверки. Контролируют не только листки нетрудоспособности, но и документы, которые стали основанием для их оформления, в частности, медицинские заключения о временной нетрудоспособности.
Отдельно документ регулирует особенности проверки бумажных листков нетрудоспособности, а также порядок оформления и направления результатов проверок.
Медицинские заключения о временной нетрудоспособности могут проверяться только с привлечением уполномоченных врачей, а медучреждения могут обжаловать решение о необоснованности больничного в досудебном порядке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems