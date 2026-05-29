Больничные будут проверять врачи из других регионов: Кабмин принял постановление Сегодня 09:33

В Украине вводятся экстерриториальные проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности с привлечением уполномоченных врачей через электронную систему здравоохранения.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров от 27 мая 2026 г. № 185.

Что меняет постановление правительства

Изменения внесли в постановление Кабмина от 3 марта 2023 г. № 185 «Об утверждении Порядка проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности».

Документ предусматривает введение принципа экстерриториальности при проверке медицинских заключений. Это означает, что проверку будут проводить врачи из другого региона, а не тот, где пациенту оказали медицинскую помощь.

Что будут проверять

Постановление определяет порядок формирования и ведения перечня уполномоченных врачей. Его будет утверждать правление Пенсионного фонда Украины по согласованию с Национальной службой здоровья Украины.

Кроме того, правительство расширило предмет проверки. Контролируют не только листки нетрудоспособности, но и документы, которые стали основанием для их оформления, в частности, медицинские заключения о временной нетрудоспособности.

Отдельно документ регулирует особенности проверки бумажных листков нетрудоспособности, а также порядок оформления и направления результатов проверок.

Медицинские заключения о временной нетрудоспособности могут проверяться только с привлечением уполномоченных врачей, а медучреждения могут обжаловать решение о необоснованности больничного в досудебном порядке.

