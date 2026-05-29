0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС запускает новый электронный сервис для бизнеса

Казна и Политика
25
Сервис автоматически будет отправлять плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах
Сервис автоматически будет отправлять плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах
Государственная налоговая служба запускает новый электронный сервис для бизнеса, работающий в сфере продажи горючего, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Сервис будет помогать предпринимателям своевременно отслеживать изменения в лицензионных данных.
Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Сервис будет автоматически напоминать об обновлении данных

Новый электронный сервис автоматически посылает плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах лицензиатов после изменений в:
  • РРО или ПРРО;
  • книгах учета расчетных операций;
  • расчетных книгах.
В случае изменений предприниматели должны обновить информацию в следующих реестрах:
  • Едином реестре лицензиатов и мест обращения горючего;
  • Едином реестре лицензиатов по производству и обращению этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

За нарушения предусмотрены значительные штрафы

Если информация не будет обновлена, то бизнес может получить значительные штрафы — до 200% стоимости реализуемых товаров. Или даже лишиться лицензий из-за повторных нарушений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса подали уже 19 045 отчетов за 2025 год. Полные отчеты плательщики должны предоставить до конца года. Активность бизнеса и граждан стабильно растет по сравнению с прошлыми годами. Например, за весь 2024 год было подано 18 626 полных отчетов, за 2023 год — 17 615, а за 2022 год — 13 559.
По материалам:
Finance.ua
ГНСБизнесГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems