ГНС запускает новый электронный сервис для бизнеса Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Сервис автоматически будет отправлять плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах

Государственная налоговая служба запускает новый электронный сервис для бизнеса, работающий в сфере продажи горючего, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Сервис будет помогать предпринимателям своевременно отслеживать изменения в лицензионных данных.

Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Сервис будет автоматически напоминать об обновлении данных

Новый электронный сервис автоматически посылает плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах лицензиатов после изменений в:

РРО или ПРРО;

книгах учета расчетных операций;

расчетных книгах.

В случае изменений предприниматели должны обновить информацию в следующих реестрах:

Едином реестре лицензиатов и мест обращения горючего;

Едином реестре лицензиатов по производству и обращению этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

За нарушения предусмотрены значительные штрафы

Если информация не будет обновлена, то бизнес может получить значительные штрафы — до 200% стоимости реализуемых товаров. Или даже лишиться лицензий из-за повторных нарушений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса подали уже 19 045 отчетов за 2025 год. Полные отчеты плательщики должны предоставить до конца года. Активность бизнеса и граждан стабильно растет по сравнению с прошлыми годами. Например, за весь 2024 год было подано 18 626 полных отчетов, за 2023 год — 17 615, а за 2022 год — 13 559.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.