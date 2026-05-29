Украина привлечет 71 млн евро грантов Франции: на что пойдут деньги Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Грантового соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о содействии поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины» (регистрационный № 0374) .

Ратификация Соглашения создает правовые основания для привлечения грантовых средств Правительства Французской Республики в объеме 71 млн евро.

«У нас уже есть положительный опыт реализации первого Грантового соглашения, подписанного в 2024 году, которое позволило привлечь в экономику Украины 200 млн евро для реализации 19 проектов. Важно, что это соглашение не создает дополнительной долговой нагрузки. В то же время, ее механизм построен так, чтобы максимально сфокусировать ресурсы на конкретных проектах с четким экономическим, технологическим и инфраструктурным эффектом. Мы планируем использовать опыт реализации обоих Грантовых фондов и в дальнейшем», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин.

Финансирование будет направлено на восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку приоритетных секторов экономики Украины, в частности:

здравоохранения;

инфраструктуры;

энергетики;

сельского хозяйства;

водоснабжения, водоотвода и ирригации;

переработки отходов;

противоминной деятельности;

жилищного строительства;

цифровых технологий.

Грантовые средства будут направлены на закупку французских товаров и услуг для реализации проектов, выполняемых французскими поставщиками. Соглашение также предусматривает возможность закупки украинских товаров и услуг, а также товаров и услуг из третьих стран, необходимых для реализации проектов. Доля такого финансирования не может превышать 50% от общей суммы грантов.

Реализация Грантового соглашения, подписанного 20 февраля 2026 года в Киеве, будет способствовать восстановлению Украины от последствий российской вооруженной агрессии, а также усилению устойчивости критической инфраструктуры и поддержанию экономического развития.

