Украина привлечет 71 млн евро грантов Франции: на что пойдут деньги

Казна и Политика
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Грантового соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о содействии поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины» (регистрационный № 0374) .
Ратификация Соглашения создает правовые основания для привлечения грантовых средств Правительства Французской Республики в объеме 71 млн евро.
«У нас уже есть положительный опыт реализации первого Грантового соглашения, подписанного в 2024 году, которое позволило привлечь в экономику Украины 200 млн евро для реализации 19 проектов. Важно, что это соглашение не создает дополнительной долговой нагрузки. В то же время, ее механизм построен так, чтобы максимально сфокусировать ресурсы на конкретных проектах с четким экономическим, технологическим и инфраструктурным эффектом. Мы планируем использовать опыт реализации обоих Грантовых фондов и в дальнейшем», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин.
Финансирование будет направлено на восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку приоритетных секторов экономики Украины, в частности:
  • здравоохранения;
  • инфраструктуры;
  • энергетики;
  • сельского хозяйства;
  • водоснабжения, водоотвода и ирригации;
  • переработки отходов;
  • противоминной деятельности;
  • жилищного строительства;
  • цифровых технологий.
Грантовые средства будут направлены на закупку французских товаров и услуг для реализации проектов, выполняемых французскими поставщиками. Соглашение также предусматривает возможность закупки украинских товаров и услуг, а также товаров и услуг из третьих стран, необходимых для реализации проектов. Доля такого финансирования не может превышать 50% от общей суммы грантов.
Реализация Грантового соглашения, подписанного 20 февраля 2026 года в Киеве, будет способствовать восстановлению Украины от последствий российской вооруженной агрессии, а также усилению устойчивости критической инфраструктуры и поддержанию экономического развития.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
