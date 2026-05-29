Кабмин одобрил новый Таможенный кодекс: что изменится для бизнеса и торговли с ЕС Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ является одним из ключевых элементов в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

«Проект нового Таможенного кодекса вводит единые с ЕС таможенные правила, стандарты и будет способствовать превращению украинской таможни в безопасность европейского образца», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как разрабатывали новый Таможенный кодекс

В Минфине отметили, что работа над документом длилась два года и проходила в формате широкого профессионального обсуждения.

В ходе подготовки законопроекта учли результаты оценки Европейской комиссии, а также предложения бизнеса.

Отдельными важными этапами стали взаимодействие с украинским бизнесом и европейской стороной. После направления документа в Европейскую Комиссию для оценки соответствия таможенному законодательству ЕС было проведено 14 рабочих встреч с европейскими экспертами.

С октября 2025 года по март 2026 года рабочая группа, в состав которой вошли 15 представителей крупнейших бизнес-объединений и ассоциаций, которые в течение последних трех лет работают над улучшением бизнес-климата и защитой прав бизнеса в Украине, провела более 60 консультаций.

Значительная часть предложений участников была учтена.

Что предусматривает новый Таможенный кодекс

Структура проекта построена по логике европейского таможенного законодательства. Всего проект нового Таможенного кодекса насчитывает 781 статью.

Среди основных новшеств:

полный переход на таможенную терминологию ЕС;

внедрение системы авторизаций;

обновление таможенных процедур;

европейский подход к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям, освобождениям от уплаты пошлины и т. д.

Новый кодекс также должен облегчить интеграцию украинских компаний в европейский рынок, mof.gov.ua

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов новый Таможенный кодекс предусматривает, что бессрочные авторизации продолжают действовать, а срочные действуют до истечения срока их действия или до завершения соответствующих операций.

Эти шаги будут способствовать украинскому бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, заблаговременно адаптироваться к новым правилам, оптимизировать свои логистические и производственные процессы и повысить свою конкурентоспособность.

Для бизнеса и граждан переход будет происходить без резких изменений, mof.gov.ua

«Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины. Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС», — добавила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В то же время она отметила, что для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: действующие авторизации продолжат действовать, а система «единого окна» будет работать в обычном режиме.

Следующий этап — представление законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

