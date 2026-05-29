Когда ФЛП в селе может работать без кассового аппарата Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Когда ФЛП в селе может работать без кассового аппарата

Украинское законодательство позволяет отдельным ФЛП в селах не использовать кассовую технику. В то же время, правила зависят от места торговли и вида деятельности, поэтому для торговых точек в городе и селе могут действовать различные требования.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Предприниматели, ведущие бизнес одновременно в городе и сельской местности, часто сталкиваются с вопросом: нужно ли устанавливать кассовую технику на каждой торговой точке или для села действуют отдельные правила.

Особенно это актуально для ФЛП на едином налоге, торгующих товарами в небольших населенных пунктах и ​​одновременно имеющих магазины или точки продаж в городах.

Законодательство действительно предусматривает разный подход к применению РРО и ПРРО в зависимости от места ведения деятельности, а для части предпринимателей в селах действуют исключения. Именно поэтому важно понимать, в каких случаях кассовая техника обязательна, а когда разрешено работать без нее.

Правила применения регистраторов расчетных операций и программных РРО определяет Закон Украины № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Его действие распространяется на всех хозяйствующих субъектов и их хозяйственные единицы, которые проводят расчетные операции в наличной или безналичной форме.

В то же время, Постановление Кабинета Министров № 1336 утверждает перечень случаев, когда предприниматели могут работать без РРО и ПРРО, используя расчетные книги и книги учета расчетных операций.

В частности, физические лица-предприниматели на едином налоге имеют право не применять РРО или ПРРО во время розничной торговли на территории села или поселка, если продают товары, не относящиеся к подакцизным. В этом случае разрешается использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Таким образом, если ФЛП имеет один хозяйственный объект в городе, а другой в селе или поселке, правила применения кассовой техники для них будут разными. В городе РРО или ПРРО применяется обязательно в соответствии с требованиями закона, а в сельской местности можно работать без кассовой техники, если соблюдены установленные условия и предельный годовой объем расчетных операций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.