ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку: что изменилось Сегодня 17:21

Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине продлевается автоматически без подачи заявлений, справок или личного обращения. Это касается как отсрочек, оформленных через приложение «Резерв+», так и тех, которые ранее получали через ЦПАУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя. Те граждане, данные о которых требуют личного обновления, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦПАУ.

Важно учитывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не принимают такие заявления от граждан. Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации.

Кто может воспользоваться услугой автоматического продления отсрочки

В настоящее время механизм автоматического подтверждения через реестры уже действует на 22 категории отсрочек.

Автоматическому продлению подлежат отсрочки для следующих категорий:

Люди с инвалидностью. Временно непригодные к службе. Отцы троих и более детей. Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Отцы ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Отцы, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности. Отцы совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи. Опекуны человека, признанного недееспособным. Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы. Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы. Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы. Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью. Жены и мужья военных с ребенком. Студенты, аспиранты. Работники высшего и профобразования. Учителя школ. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства. Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военные, освобожденные из плена. Люди после годичного контракта в возрасте 18−25 лет.

Когда автопродление может не сработать

Иногда система не находит нужных данных в реестрах. Чаще всего это бывает для следующих категорий:

люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

родители троих и более детей.

В таких случаях для продления отсрочки необходимо лично обратиться в любой удобный ЦПАУ с соответствующими документами.

Что следует проверить в реестрах, чтобы отсрочка продлилась автоматически

Чтобы автопродление сработало, данные в государственных реестрах должны быть актуальны. В частности, обратите внимание на:

сведения о семье в ГРАГС;

РНУКНП (налоговый номер) отца или матери с инвалидностью в актовом записи о рождении;

данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;

персональные данные отца или матери в актовой записи о рождении детей (ФИО, дата рождения, налоговый номер);

отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, не превышающий сумму платежей за три месяца.

Своевременное обновление этой информации в профильных учреждениях гарантирует беспрепятственное подтверждение вашего права на отсрочку.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Обратитесь с документами в любое удобное ЦПАУ.

Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+

Сейчас в Резерв+ доступно 11 типов отсрочек от призыва, которые можно оформить онлайн — быстро и без лишней бюрократии. Сделать это могут:

Люди с инвалидностью; Временно непригодные к службе; Отцы ребенка с инвалидностью до 18 лет; Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы; Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы; Имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы; Жены и мужья военных с ребенком; Родители троих и более детей; Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет; Студенты, аспиранты; Работники высшего и профессионального образования.

