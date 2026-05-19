ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку: что изменилось
Кто может воспользоваться услугой автоматического продления отсрочки
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Отцы троих и более детей.
- Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
- Отцы ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Отцы, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Отцы совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, признанного недееспособным.
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
- Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Жены и мужья военных с ребенком.
- Студенты, аспиранты.
- Работники высшего и профобразования.
- Учителя школ.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Люди после годичного контракта в возрасте 18−25 лет.
Когда автопродление может не сработать
- люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- родители троих и более детей.
Что следует проверить в реестрах, чтобы отсрочка продлилась автоматически
- сведения о семье в ГРАГС;
- РНУКНП (налоговый номер) отца или матери с инвалидностью в актовом записи о рождении;
- данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;
- персональные данные отца или матери в актовой записи о рождении детей (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
- отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, не превышающий сумму платежей за три месяца.
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+
- Люди с инвалидностью;
- Временно непригодные к службе;
- Отцы ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- Имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- Жены и мужья военных с ребенком;
- Родители троих и более детей;
- Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- Студенты, аспиранты;
- Работники высшего и профессионального образования.
