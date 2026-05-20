Сколько горючего можно получить из барреля нефти
На мировом нефтяном рынке объем сырья традиционно измеряется в баррелях. Именно в этой единице указываются цены на нефть и объемы добычи. Хотя для большинства людей баррель звучит необычно, на самом деле это просто стандартная мера, равная примерно 159 литрам.
Что такое нефтяная баррель и сколько это в литрах
Баррель сначала использовался в английской системе мер, а впоследствии стал международным стандартом для нефтяной отрасли, сообщает Energy Education.
Для расчетов применяют так называемый американский нефтяной баррель, равный:
- 42 галлоном;
- примерно 159 литрам нефти.
Именно в баррелях определяют мировые цены на нефть марок Brent, WTI и Urals.
Сколько горючего можно получить из одного барреля
После переработки одного барреля нефти можно получить разные нефтепродукты. Точный выход зависит от типа нефти и технологии переработки.
Ориентировочно из одного барреля производят:
- 85−102 литра бензина;
- 25−30 литров дизельного топлива;
- 20−25 литров авиационного горючего;
- 5−7 литров мазута;
- около 1 литра моторного масла;
- 4−5 литров сжиженного газа.
Кроме того, образуются нефтеперерабатывающий газ и нефтяной кокс.
Что сейчас влияет на цены на нефть
Стоимость барреля нефти в значительной степени зависит от геополитической ситуации, прежде всего на Ближнем Востоке.
В последние недели рынок реагировал на заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов по Ирану. Сначала цены резко выросли из-за угрозы эскалации, а затем стали снижаться после сообщений об отсрочке силового сценария.
Именно поэтому котировки нефти могут существенно меняться даже из-за отдельных политических заявлений.
Ранее мы сообщали, что европейские нефтегиганты заработали миллиарды долларов на фоне войны в Иране.
