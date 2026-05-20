Сколько горючего можно получить из барреля нефти Сегодня 21:32 — Энергетика

Нефтевые бочки

На мировом нефтяном рынке объем сырья традиционно измеряется в баррелях. Именно в этой единице указываются цены на нефть и объемы добычи. Хотя для большинства людей баррель звучит необычно, на самом деле это просто стандартная мера, равная примерно 159 литрам.

Что такое нефтяная баррель и сколько это в литрах

Баррель сначала использовался в английской системе мер, а впоследствии стал международным стандартом для нефтяной отрасли, сообщает Energy Education

Для расчетов применяют так называемый американский нефтяной баррель, равный:

42 галлоном;

примерно 159 литрам нефти.

Именно в баррелях определяют мировые цены на нефть марок Brent, WTI и Urals.

Сколько горючего можно получить из одного барреля

После переработки одного барреля нефти можно получить разные нефтепродукты. Точный выход зависит от типа нефти и технологии переработки.

Ориентировочно из одного барреля производят:

85−102 литра бензина;

25−30 литров дизельного топлива;

20−25 литров авиационного горючего;

5−7 литров мазута;

около 1 литра моторного масла;

4−5 литров сжиженного газа.

Кроме того, образуются нефтеперерабатывающий газ и нефтяной кокс.

Что сейчас влияет на цены на нефть

Стоимость барреля нефти в значительной степени зависит от геополитической ситуации, прежде всего на Ближнем Востоке.

В последние недели рынок реагировал на заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов по Ирану. Сначала цены резко выросли из-за угрозы эскалации, а затем стали снижаться после сообщений об отсрочке силового сценария.

Именно поэтому котировки нефти могут существенно меняться даже из-за отдельных политических заявлений.

