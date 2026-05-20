0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько горючего можно получить из барреля нефти

Энергетика
85
Нефтевые бочки
Нефтевые бочки
На мировом нефтяном рынке объем сырья традиционно измеряется в баррелях. Именно в этой единице указываются цены на нефть и объемы добычи. Хотя для большинства людей баррель звучит необычно, на самом деле это просто стандартная мера, равная примерно 159 литрам.

Что такое нефтяная баррель и сколько это в литрах

Баррель сначала использовался в английской системе мер, а впоследствии стал международным стандартом для нефтяной отрасли, сообщает Energy Education.
Для расчетов применяют так называемый американский нефтяной баррель, равный:
  • 42 галлоном;
  • примерно 159 литрам нефти.
Именно в баррелях определяют мировые цены на нефть марок Brent, WTI и Urals.
Читайте также

Сколько горючего можно получить из одного барреля

После переработки одного барреля нефти можно получить разные нефтепродукты. Точный выход зависит от типа нефти и технологии переработки.
Ориентировочно из одного барреля производят:
  • 85−102 литра бензина;
  • 25−30 литров дизельного топлива;
  • 20−25 литров авиационного горючего;
  • 5−7 литров мазута;
  • около 1 литра моторного масла;
  • 4−5 литров сжиженного газа.
Кроме того, образуются нефтеперерабатывающий газ и нефтяной кокс.
Место для вашей рекламы

Что сейчас влияет на цены на нефть

Стоимость барреля нефти в значительной степени зависит от геополитической ситуации, прежде всего на Ближнем Востоке.
В последние недели рынок реагировал на заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов по Ирану. Сначала цены резко выросли из-за угрозы эскалации, а затем стали снижаться после сообщений об отсрочке силового сценария.
Именно поэтому котировки нефти могут существенно меняться даже из-за отдельных политических заявлений.
Ранее мы сообщали, что европейские нефтегиганты заработали миллиарды долларов на фоне войны в Иране.
По материалам:
Телеканал 24
НефтьЭкспорт нефти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems