Цены на АЗС 19 мая (инфографика)
Цены на бензин в Украине изменились в части крупных АЗС.
WOG поднял стоимость горючего на 1 гривну, в то время как OKKO, SOCAR и «Укрнафта» пока удерживают предыдущие ценники.
А сеть АЗС WOG повысила цены.
Ранее Finance.ua писал, что Укрнафта обеспечивает диверсификацию источников поставки, чтобы горючее было всегда в наличии. Ресурс поступает преимущественно из европейских стран — Польши, Литвы, Румынии, Бельгии, Греции, Швеции, Германии и Финляндии; с Ближнего Востока — Саудовской Аравии и Кувейта; а также Турции и США.
Также мы писали, в каких странах Европы цены на топливо снижаются, а где продолжают расти.
В частности, бензин подешевел в Польше, Австрии, Ирландии, Румынии и менее чем на 1% - в Украине. Дизель больше всего упал в цене в Польше, Чехии, Австрии, Румынии и Греции.
В то же время в некоторых странах удорожание не прекращалось. Несмотря на то, что администрация Трампа заявляет о завершении войны в Иране, военное положение сохраняется, а блокада иранских портов продолжается.
