Starlink повышает цены на интернет в США Сегодня 18:00 — Личные финансы

Starlink объяснила повышение стоимости тарифов активным расширением сетевых мощностей, увеличением покрытия и улучшением стабильности соединения

Starlink повышает стоимость своих тарифных планов спутникового интернета в США.

Об этом сообщает The Verge.

Самый дешевый тариф Residential со скоростью до 100 Мбит/с подорожает с 50 до 55 долларов в месяц. Тариф Residential на 200 Мбит/с вырастет в цене с 80 до 85 долларов, а Residential Max — со 120 до 130 долларов в месяц.

Подорожает и Standby Mode

Режим Standby Mode, позволяющий пользователям временно приостанавливать основной сервис Starlink и пользоваться неограниченным низкоскоростным интернетом, теперь обойдется в 10 долларов в месяц вместо 5 долларов.

Компания также повышает цены на тарифы Roam:

тариф 100GB подорожает с 50 до 55 долларов в месяц;

Unlimited — со 165 до 175 долларов;

тариф Roam 300GB останется без изменений — 80 долларов в месяц.

Для действующих абонентов новые тарифы начнут действовать с 18 июня или позже.

Чем объясняют повышение цен

В сообщении для клиентов Starlink объяснила повышение стоимости тарифов активным расширением сетевых мощностей, увеличением покрытия и улучшением стабильности соединения. Эти изменения должны обеспечить более быстрый и более стабильный Интернет для пользователей.

В прошлом году Starlink также запустил 12-месячный тарифный план для домашнего пользования, в пределах которого в отдельных регионах стоимость антенны и маршрутизатора снизилась до 0 долларов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что сервис спутникового интернета Starlink резко нарастил количество клиентов в первом квартале 2026 года. Параллельно увеличиваются и установки приложения: за первые три месяца года их было 2,8 млн, что на 109% больше, чем в прошлом.

Недавно на территории Украины начали обязательно регистрировать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы ограничить их использование россиянами. Так, будут работать только проверенные терминалы Starlink из белого списка — верифицированные через ЦНАПы, портал «Дія», а для военных — через систему DELTA.

