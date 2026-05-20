В КГГА прокомментировали повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
Предложенный столичными властями тариф в 30 гривен за одну поездку в общественном транспорте не является экономически обоснованным, однако приближен к этому.
Об этом в комментарии Суспільному сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Пидгайный.
«На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше. Почему 30 гривен — эта цифра учтена и приближена к экономическому расчету», — отметил чиновник.
На чем базируется предложенный тариф
По словам Пидгайного, предложенная стоимость перевозки пассажиров базируется на затратной части 2025 года.
«Дали расчеты предприятия и уже отталкивались от стоимости с прибылью и амортизацией и вышли на компромиссную и реалистичную цену», — говорит директор Департамента транспортной инфраструктуры.
Пидгайный напомнил, что тариф на проезд в общественном транспорте в Киеве не пересматривался с 2018 года.
«Но побудило то, что у нас было резкое повышение (цен. — ред.) горюче-смазочных материалов, и электроэнергии, и средней заработной платы, очень большая нагрузка на бюджет. И необходимо было уменьшить эту нагрузку с учетом того, что есть другие потребности на подготовку к зиме города Киева, где есть очень большая нагрузка на бюджет», — отметил чиновник.
Для кого проезд будет бесплатным
Он добавил, что для льготников проезд в столичном транспорте будет оставаться бесплатным, студенты будут платить только половину стоимости билета, а учащиеся во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.
Также, по его словам, предусмотрено новшество — пересадочный билет за 60 гривен, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
Что известно о новых тарифах на проезд в Киеве
Ранее Finance.ua писал, что 18 мая в КГГА опубликовали проект тарифов на проезд в коммунальном транспорте: стоимость разовой поездки предлагают установить на уровне 30 гривен.
Ввести новые тарифы хотят с 15 июля 2026 года.
Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества купленных поездок на транспортную карту.
