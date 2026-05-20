В КГГА прокомментировали повышение тарифов на проезд в общественном транспорте

Ввести новые тарифы хотят с 15 июля 2026 года.
Предложенный столичными властями тариф в 30 гривен за одну поездку в общественном транспорте не является экономически обоснованным, однако приближен к этому.
Об этом в комментарии Суспільному сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Пидгайный.
«На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше. Почему 30 гривен — эта цифра учтена и приближена к экономическому расчету», — отметил чиновник.

На чем базируется предложенный тариф

По словам Пидгайного, предложенная стоимость перевозки пассажиров базируется на затратной части 2025 года.
«Дали расчеты предприятия и уже отталкивались от стоимости с прибылью и амортизацией и вышли на компромиссную и реалистичную цену», — говорит директор Департамента транспортной инфраструктуры.
Пидгайный напомнил, что тариф на проезд в общественном транспорте в Киеве не пересматривался с 2018 года.
«Но побудило то, что у нас было резкое повышение (цен. — ред.) горюче-смазочных материалов, и электроэнергии, и средней заработной платы, очень большая нагрузка на бюджет. И необходимо было уменьшить эту нагрузку с учетом того, что есть другие потребности на подготовку к зиме города Киева, где есть очень большая нагрузка на бюджет», — отметил чиновник.

Для кого проезд будет бесплатным

Он добавил, что для льготников проезд в столичном транспорте будет оставаться бесплатным, студенты будут платить только половину стоимости билета, а учащиеся во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.
Также, по его словам, предусмотрено новшество — пересадочный билет за 60 гривен, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Что известно о новых тарифах на проезд в Киеве

Ранее Finance.ua писал, что 18 мая в КГГА опубликовали проект тарифов на проезд в коммунальном транспорте: стоимость разовой поездки предлагают установить на уровне 30 гривен.
Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества купленных поездок на транспортную карту.
suspilne.media
suspilne.media
