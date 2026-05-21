Пенсионерам заплатят больше! Перерасчет работает для 3 категории. Кто получит деньги в июне?

С 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан. Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.
Пересчет произойдет автоматически
Главное преимущество июньского перерасчета — людям не придется подавать заявления в Пенсионный фонд. Всё произойдет в автоматическом режиме. Но каково же главное и единственное требование для получения этих денег? Это соответствие четким возрастным критериям или наличие дополнительного страхового стажа. То есть государство платит только тем, кто-либо продолжал официально работать и наполнять бюджет, либо пересек определенный возрастной предел, либо отдал годы службе в силовых структурах.
Первая категория — украинцы, которые после выхода на пенсию продолжили официально работать. Для них Пенсионный фонд произведет автоматический перерасчет с учетом страхового стажа, приобретенного за последние 24 месяца.
Размер доплаты будет зависеть от зарплаты и коэффициентов стажа. В среднем прибавка будет составлять от 100 до 600 гривен.
Вторая категория — военные пенсионеры и бывшие работники силовых структур. Для них пересматриваются отдельные составляющие денежного довольствия, а пенсии напрямую привязаны к действующим выплатам военнослужащих. Надбавки для военных и силовиков с 1 июня составят от 500 до 1500 гривен. Конечная сумма будет зависеть от выслуги лет, должности и специальных коэффициентов.
Третья категория — пожилые люди, которые в мае достигли нового возрастного предела. С 1 июня для них начнут действовать ежемесячные компенсационные выплаты:
после 70 лет — около 300 грн;
после 75 лет — 400−500 грн;
после 80 лет — до 700 грн.
Части пенсионеров могут потребовать вернуть деньги
Пока одни пенсионеры в июне будут считать дополнительные гривны, других Пенсионный фонд может официально обязать вернуть часть денег обратно государству. Речь идет о случаях, когда пенсионер устроился на работу или открыл ФЛП, но не сообщил об этом Пенсионному фонду в течение 10 дней. Поэтому человек может продолжать получать надбавки, предусмотренные только для неработающих пенсионеров.
В таком случае ПФУ может потребовать возврата средств добровольно или по принудительному взысканию.
Но даже при принудительном возврате средств действуют законодательные ограничения. Пенсионный фонд не может содержать более 20% ежемесячной пенсии.
