Украинцы могут подать декларацию о доходах через «Дію»

Подать декларацию или получить налоговую скидку можно напрямую через портал Дія
Физические лица теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах через портал «Дія».
О запуске новой услуги сообщила пресс-служба «Дії».
«Запускаем подачу декларации об имущественном положении и доходах физических лиц в Дії. Забудьте о сложных таблицах и запутанных формулировках, мы позаботились, чтобы весь процесс был простым и понятным в несколько кликов. Подать декларацию или получить налоговую скидку можно напрямую через портал Дія», — говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
  • авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
  • выбрать услугу «Налоговое право на имущественное состояние и доходы физических лиц»;
  • нажать «Отправить данные» для получения информации от налоговой;
  • выбрать нужное действие — подача декларации или оформление налоговой скидки;
  • проверить автоматически подтянутые данные о доходах, недвижимости и автомобилях;
  • загрузить необходимые документы, в частности, договоры или квитанции;
  • подписать декларацию КЭПом и отправить ее онлайн.
Готовую декларацию можно сразу отправить в налоговую службу через портал.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки. Сроки подачи отличаются в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов:
  • для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;
  • для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;
  • декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.
Бета-тест онлайн-услуги по подаче налоговой декларации об имущественном положении и доходах в «Дії» запустили в феврале этого года. Новый сервис позволяет гражданам задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку без посещения налоговых органов. Онлайн-декларация в «Дії» ориентирована на украинцев, которые:
  • имеют доходы, которые подлежат обязательному декларированию;
  • получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • в отчетном году оплачивали обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, и хотят вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
