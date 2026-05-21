Украинцы могут подать декларацию о доходах через «Дію» Сегодня 11:27 — Личные финансы

Подать декларацию или получить налоговую скидку можно напрямую через портал Дія

Физические лица теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах через портал «Дія».

О запуске новой услуги сообщила пресс-служба «Дії».

«Запускаем подачу декларации об имущественном положении и доходах физических лиц в Дії. Забудьте о сложных таблицах и запутанных формулировках, мы позаботились, чтобы весь процесс был простым и понятным в несколько кликов. Подать декларацию или получить налоговую скидку можно напрямую через портал Дія», — говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;

выбрать услугу «Налоговое право на имущественное состояние и доходы физических лиц»;

нажать «Отправить данные» для получения информации от налоговой;

выбрать нужное действие — подача декларации или оформление налоговой скидки;

проверить автоматически подтянутые данные о доходах, недвижимости и автомобилях;

загрузить необходимые документы, в частности, договоры или квитанции;

подписать декларацию КЭПом и отправить ее онлайн.

Готовую декларацию можно сразу отправить в налоговую службу через портал.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки. Сроки подачи отличаются в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов:

для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;

для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;

декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.

Бета-тест онлайн-услуги по подаче налоговой декларации об имущественном положении и доходах в «Дії» запустили в феврале этого года. Новый сервис позволяет гражданам задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку без посещения налоговых органов. Онлайн-декларация в «Дії» ориентирована на украинцев, которые:

имеют доходы, которые подлежат обязательному декларированию;

получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

в отчетном году оплачивали обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, и хотят вернуть часть уплаченного НДФЛ.

