Украинцы могут подать декларацию о доходах через «Дію»
Как воспользоваться услугой
- авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
- выбрать услугу «Налоговое право на имущественное состояние и доходы физических лиц»;
- нажать «Отправить данные» для получения информации от налоговой;
- выбрать нужное действие — подача декларации или оформление налоговой скидки;
- проверить автоматически подтянутые данные о доходах, недвижимости и автомобилях;
- загрузить необходимые документы, в частности, договоры или квитанции;
- подписать декларацию КЭПом и отправить ее онлайн.
- для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;
- для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;
- декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.
- имеют доходы, которые подлежат обязательному декларированию;
- получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- в отчетном году оплачивали обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, и хотят вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Для ВПЛ запустили сайт со всеми видами государственной помощи
ПартнерскаяДо миллиона гривен на три года: какие условия кредитов для ФЛП от Идея Банка
Платежки за горячую воду и тепло будут перечислять в случае перебоев — решение правительства
Минобороны рассматривает введение отдельных контрактов для IT-специалистов
Чехия планирует ужесточить правила для украинцев с временной защитой
В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммуналку