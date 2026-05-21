В Польше доходы населения растут быстрее всех в ЕС

Второй год подряд в Польше фиксируют самый высокий реальный годовой рост доходов домохозяйств среди европейских стран.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

По данным Euronews, среди 16 стран, которые исследовала Организация экономического сотрудничества и развития в 2025 году, реальные доходы домохозяйств на душу населения выросли в 14 государствах. Самый быстрый рост зафиксирован в Польше и Португалии, в то время как в двух странах показатель снизился.

В исследовании оценивался реальный годовой доход домохозяйств на душу населения с учетом их фактической способности тратить или экономить средства. Такой подход позволяет точнее оценить динамику благосостояния, чем анализ роста ВВП на душу населения или номинальных зарплат.

Польша снова лидирует по темпам роста

В Польше реальный доход домохозяйств рос быстрее всего в 2025 году, на 4,1%. Польша также была лидером по росту в 2024 году.

Нидерланды заняли второе место с ростом на 2,3%, а Португалия — третье — с ростом на 2%.

В прошлом году в двух странах зафиксировали снижение годового реального дохода домохозяйств на душу населения: в Австрии и Финляндии.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что после завершения войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения из-за различных намерений украинских работников по возвращению домой. Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.

Специалисты рынка труда предупреждают, что в случае оттока части украинских работников Польша может испытать нехватку кадров в логистике, строительстве, промышленности, сфере услуг и агропродовольственном секторе.

Также Finance.ua отмечал , что минимальная заработная плата в Польше в 2027 году может составить 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем действующий уровень. Если прогноз сбудется, это будет одно из самых маленьких повышений минимальной зарплаты за последние годы. В пересчете на сумму после уплаты налогов работники будут получать 3643,63 злотых нетто. Это на 37,78 злотых больше, чем сейчас.

