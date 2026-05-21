Количество искателей работы растет быстрее, чем вакансии
Хотя бизнес по-прежнему жалуется на нехватку работников, количество искателей работы увеличивается.
Согласно данным сайтов по трудоустройству, количество резюме на протяжении последних месяцев росло быстрее, чем количество вакансий.
«Это, в том числе, результат прекращения миграции из Украины. По данным Государственной пограничной службы Украины, в I квартале 2026 года количество въехавших в страну граждан превысило количество выехавших», — добавил Нацбанку.
НБУ ожидает, что в 2026 году средние реальные (то есть с вычетом инфляции) зарплаты вырастут почти на 12%, а в последующие годы они будут расти на 6−7%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные исследования ИЭИ писал, что нехватка кадров продолжает быть самой главной проблемой промышленного бизнеса. «Нехватка рабочей силы» не только уверенно удерживает первенство среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, но и ежемесячно бьет рекорды. В апреле эта проблема волновала 68% бизнесов — исторический максимум с начала ежемесячных опросов.
Несмотря на острый дефицит кадров, который фиксируют работодатели во многих отраслях, у значительной части украинцев до сих пор нет работы. В то же время большинство трудоустроенных не меняли место работы в течение последнего года.