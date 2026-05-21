Что происходит с рабочими местами и зарплатами — комментарий НБУ

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Количество искателей работы растет быстрее, чем вакансии

Хотя бизнес по-прежнему жалуется на нехватку работников, количество искателей работы увеличивается.

Согласно данным сайтов по трудоустройству, количество резюме на протяжении последних месяцев росло быстрее, чем количество вакансий.

«Это, в том числе, результат прекращения миграции из Украины. По данным Государственной пограничной службы Украины, в I квартале 2026 года количество въехавших в страну граждан превысило количество выехавших», — добавил Нацбанку.

Дефицит кадров остается

В целом, по данным НБУ, нехватка кадров сохраняется, особенно не хватает специалистов рабочих специальностей.

Это побуждает частный бизнес активно конкурировать за работников, повышая зарплаты.

В государственном секторе в начале года зарплаты также росли — как из-за повышения минимальной зарплаты, так и из-за пересмотра должностных окладов отдельных категорий, в частности педагогов.

НБУ ожидает, что в 2026 году средние реальные (то есть с вычетом инфляции) зарплаты вырастут почти на 12%, а в последующие годы они будут расти на 6−7%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные исследования ИЭИ писал , что нехватка кадров продолжает быть самой главной проблемой промышленного бизнеса. «Нехватка рабочей силы» не только уверенно удерживает первенство среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, но и ежемесячно бьет рекорды. В апреле эта проблема волновала 68% бизнесов — исторический максимум с начала ежемесячных опросов.

Несмотря на острый дефицит кадров, который фиксируют работодатели во многих отраслях, у значительной части украинцев до сих пор нет работы . В то же время большинство трудоустроенных не меняли место работы в течение последнего года.

