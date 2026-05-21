Исландия первая в мире перешла на 4-дневную рабочую неделю: что это дало экономике

Исландия стала первой страной в мире, которая на национальном уровне перешла на четырехдневную рабочую неделю. По данным Eurostat, темпы экономического роста Исландии в 2025 году превысили показатели таких стран, как Германия, Люксембург, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Франция, Австрия, Италия и Финляндия.
Рабочая неделя сократилась с 40 до 35−36 часов без уменьшения зарплаты. Для адаптации к новой модели организации сокращали время совещаний, оптимизировали рабочие процессы и отказывались от лишних задач.
Известность четырехдневной рабочей недели также связывается с изменением подходов к труду среди поколения Z. Молодые работники все чаще отказываются от культуры постоянных перегрузок и ожидают более гибких условий работы.
Опыт Исландии изучают другие страны
После результатов исландского эксперимента подобные инициативы стали обсуждать и тестировать в других странах, в частности, в Великобритании, Испании, Германии и Новой Зеландии.
Профсоюзы и работодатели используют результаты исследований в качестве аргумента в пользу изменения традиционной модели организации труда.
Что говорят о введении четырехдневной рабочей недели в Украине
Ранее Finance.ua рассказывал, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу. Такое мнение высказывал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.
Со своей стороны в ЕБА заявляли, что идея введения четырехдневной рабочей недели в Украине вызывает интерес у работодателей. Однако реалии украинского бизнеса сегодня значительно разнятся. Там отмечалось, что производственные компании работают на грани ресурсов, часто сталкиваются с дефицитом кадров и повышенной нагрузкой. Для них сокращение рабочих дней возможно только при автоматизации процессов или изменения графиков работы.
В то же время у офисных команд больше гибкости и в некоторых случаях уже экспериментируют с более короткими неделями, преимущественно в непиковые периоды.