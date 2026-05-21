Исландия первая в мире перешла на 4-дневную рабочую неделю: что это дало экономике Сегодня 13:02 — Личные финансы

Исландия первая в мире перешла на 4-дневную рабочую неделю: что это дало экономике

Исландия стала первой страной в мире, которая на национальном уровне перешла на четырехдневную рабочую неделю. По данным Eurostat, темпы экономического роста Исландии в 2025 году превысили показатели таких стран, как Германия, Люксембург, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Франция, Австрия, Италия и Финляндия.

Об этом пишет Hotnews.ro.

Власти страны заявляют, что в 2025 году экономика Исландии выросла на 1,3%, а в 2026 году ожидается рост на уровне 3%. В то же время уровень безработицы остается низким.

Уровень профессионального выгорания снизился

Введение нового формата работы основывалось на исследованиях британского аналитического центра Autonomy и исландской организации Alda.

Исследователи зафиксировали:

существенное снижение уровня стресса и профессионального выгорания;

улучшение психического и физического здоровья работников;

увеличение времени для семьи, отдыха и личных дел;

повышение производительности труда.

В компаниях отметили, что работники стали более сосредоточенными и эффективными благодаря лучшему балансу работы и личной жизни.

Реформу тестировали несколько лет

Переход к новому формату работы начался с пилотных проектов, продолжавшихся с 2015 по 2019 год. В тестировании приняли участие более 2500 работников, что составило около 1% населения страны.

Эксперимент охватил не только офисных работников, но и сотрудников детских садов, школ, больниц, социальных служб, полиции и других государственных учреждений.

Рабочая неделя сократилась с 40 до 35−36 часов без уменьшения зарплаты. Для адаптации к новой модели организации сокращали время совещаний, оптимизировали рабочие процессы и отказывались от лишних задач.

Известность четырехдневной рабочей недели также связывается с изменением подходов к труду среди поколения Z. Молодые работники все чаще отказываются от культуры постоянных перегрузок и ожидают более гибких условий работы.

Опыт Исландии изучают другие страны

После результатов исландского эксперимента подобные инициативы стали обсуждать и тестировать в других странах, в частности, в Великобритании, Испании, Германии и Новой Зеландии.

Профсоюзы и работодатели используют результаты исследований в качестве аргумента в пользу изменения традиционной модели организации труда.

Что говорят о введении четырехдневной рабочей недели в Украине

Ранее Finance.ua рассказывал , что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу. Такое мнение высказывал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.

Читайте также В каких странах Европы чаще всего работают в выходные (инфографика)

Со своей стороны в ЕБА заявляли , что идея введения четырехдневной рабочей недели в Украине вызывает интерес у работодателей. Однако реалии украинского бизнеса сегодня значительно разнятся. Там отмечалось, что производственные компании работают на грани ресурсов, часто сталкиваются с дефицитом кадров и повышенной нагрузкой. Для них сокращение рабочих дней возможно только при автоматизации процессов или изменения графиков работы.

В то же время у офисных команд больше гибкости и в некоторых случаях уже экспериментируют с более короткими неделями, преимущественно в непиковые периоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.