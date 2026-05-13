В каких странах Европы чаще всего работают в выходные (инфографика) Сегодня 19:01 — Личные финансы

Владельцы бизнеса и самозанятые значительно чаще работают в выходные, чем наемные работники

Каждый пятый работник в Европе регулярно работает по выходным дням. В среднем по континенту этот показатель составляет 21,3%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Euronews.

В странах Балканского региона и Средиземноморья доля таких работников значительно выше, тогда как в Северной и Восточной Европе значительно ниже.

Где чаще всего работают в выходные

Самые высокие показатели зафиксированы в:

Греции — 41% работников и самозанятых;

Боснии и Герцеговине — 33%;

Мальте, Кипре и Северной Македонии — по 32%.

В то же время в странах Балтии и Центральной Европы уровень работы по выходным значительно ниже:

Литва — 4%;

Венгрия — 7%;

Польша — 7,5%.

Где чаще всего работают в выходные, www.euronews.com

По данным статистики, владельцы бизнеса и самозанятые значительно чаще работают в выходные, чем наемные работники:

46% самозанятых и работодателей работают в выходные;

среди наемных работников — 18,5%.

В категории работников только (без самозанятых) лидерами остаются Греция, Кипр и Северная Македония, где показатели превышают 30%. Далее следуют Швейцария и Мальта — около 29%.

Среди самозанятых самый высокий показатель также в Греции — 75%. Далее следуют Бельгия (66%) и Франция (60%).

В каких сферах чаще всего работают в выходные

Работа по выходным в значительной степени зависит от сектора занятости.

Чаще всего это характерно для:

работников сферы услуг и торговли — 47,6%;

сельского, лесного и рыбного хозяйства — 47,2%;

так называемых элементарных профессий — 25,7%, которые подразумевают рутинный физический труд.

Четырехдневная рабочая неделя

Европейские страны все чаще тестируют модели сокращенной рабочей недели, в том числе формат четырехдневного графика. Последнюю такую ​​инициативу запустила Польша. Летом 2025 года там стартовал пилотный проект по сокращению рабочей недели с 39 до 35 часов без уменьшения заработной платы.

Участникам предлагали три варианта:

6-часовой рабочий день;

трехдневные выходные;

дополнительные дни отпуска.

Эксперимент охватил 90 государственных и частных учреждений и около 5 тысяч человек. Его результаты планируется оценить в 2027 году. Каждая организация получила компенсацию в 210 тыс. евро для покрытия расходов на организацию графиков.

Ранее аналогичные пилоты четырехдневной рабочей недели проводились в Великобритании, Германии, Португалии, Исландии, Франции и Испании.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 2020 года реальная повременная заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат. Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025 (+21,9%).

