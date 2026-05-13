В каких странах Европы чаще всего работают в выходные (инфографика)

Работа по выходным в значительной степени зависит от сектора занятости.
Чаще всего это характерно для:
работников сферы услуг и торговли — 47,6%;
сельского, лесного и рыбного хозяйства — 47,2%;
так называемых элементарных профессий — 25,7%, которые подразумевают рутинный физический труд.
Четырехдневная рабочая неделя
Европейские страны все чаще тестируют модели сокращенной рабочей недели, в том числе формат четырехдневного графика. Последнюю такую инициативу запустила Польша. Летом 2025 года там стартовал пилотный проект по сокращению рабочей недели с 39 до 35 часов без уменьшения заработной платы.
Участникам предлагали три варианта:
6-часовой рабочий день;
трехдневные выходные;
дополнительные дни отпуска.
Эксперимент охватил 90 государственных и частных учреждений и около 5 тысяч человек. Его результаты планируется оценить в 2027 году. Каждая организация получила компенсацию в 210 тыс. евро для покрытия расходов на организацию графиков.
Ранее аналогичные пилоты четырехдневной рабочей недели проводились в Великобритании, Германии, Португалии, Исландии, Франции и Испании.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 2020 года реальная повременная заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат. Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025 (+21,9%).