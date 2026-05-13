0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких странах Европы чаще всего работают в выходные (инфографика)

Личные финансы
18
Владельцы бизнеса и самозанятые значительно чаще работают в выходные, чем наемные работники
Владельцы бизнеса и самозанятые значительно чаще работают в выходные, чем наемные работники
Каждый пятый работник в Европе регулярно работает по выходным дням. В среднем по континенту этот показатель составляет 21,3%.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Euronews.
В странах Балканского региона и Средиземноморья доля таких работников значительно выше, тогда как в Северной и Восточной Европе значительно ниже.

Где чаще всего работают в выходные

Самые высокие показатели зафиксированы в:
  • Греции — 41% работников и самозанятых;
  • Боснии и Герцеговине — 33%;
  • Мальте, Кипре и Северной Македонии — по 32%.
В то же время в странах Балтии и Центральной Европы уровень работы по выходным значительно ниже:
  • Литва — 4%;
  • Венгрия — 7%;
  • Польша — 7,5%.
Где чаще всего работают в выходные
Где чаще всего работают в выходные, www.euronews.com
По данным статистики, владельцы бизнеса и самозанятые значительно чаще работают в выходные, чем наемные работники:
  • 46% самозанятых и работодателей работают в выходные;
  • среди наемных работников — 18,5%.
В категории работников только (без самозанятых) лидерами остаются Греция, Кипр и Северная Македония, где показатели превышают 30%. Далее следуют Швейцария и Мальта — около 29%.
Среди самозанятых самый высокий показатель также в Греции — 75%. Далее следуют Бельгия (66%) и Франция (60%).
Место для вашей рекламы

В каких сферах чаще всего работают в выходные

Работа по выходным в значительной степени зависит от сектора занятости.
Чаще всего это характерно для:
  • работников сферы услуг и торговли — 47,6%;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства — 47,2%;
  • так называемых элементарных профессий — 25,7%, которые подразумевают рутинный физический труд.

Четырехдневная рабочая неделя

Европейские страны все чаще тестируют модели сокращенной рабочей недели, в том числе формат четырехдневного графика. Последнюю такую ​​инициативу запустила Польша. Летом 2025 года там стартовал пилотный проект по сокращению рабочей недели с 39 до 35 часов без уменьшения заработной платы.
Участникам предлагали три варианта:
  • 6-часовой рабочий день;
  • трехдневные выходные;
  • дополнительные дни отпуска.
Эксперимент охватил 90 государственных и частных учреждений и около 5 тысяч человек. Его результаты планируется оценить в 2027 году. Каждая организация получила компенсацию в 210 тыс. евро для покрытия расходов на организацию графиков.
Ранее аналогичные пилоты четырехдневной рабочей недели проводились в Великобритании, Германии, Португалии, Исландии, Франции и Испании.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 2020 года реальная повременная заработная плата в ЕС уменьшилась примерно на 3%, несмотря на номинальный рост доходов. Причиной стала инфляция, превысившая темпы повышения зарплат. Средняя почасовая зарплата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025 (+21,9%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems