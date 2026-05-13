Какой ежемесячный бюджет для жизни в ТОП-5 лучших стран ЕС

Швейцария предлагает ошеломляющие горные виды, стабильную политику, сильную экономику и первоклассную инфраструктуру.
Медицинская помощь проста в использовании, с быстрой записью на прием и без сложной документации. Система прямой демократии позволяет гражданам голосовать за законы несколько раз в год, поэтому вы действительно чувствуете, что ваш голос имеет значение.
42-часовая рабочая неделя является нормальным явлением, и люди получают от 4 до 6 недель отпуска каждый год. Своевременный выход с работы ожидается, а не одобряется.
Каждый большой город находится рядом с пешеходными маршрутами, лыжными трассами или озерами, и для жителей Швейцарии это просто повседневная жизнь, а не просто рекламное предложение.
Ежемесячные расходы (для 1 человека):
Итого: 3000−3500 швейцарских франков (3186−3720 долларов США), включая арендную плату.
Жилье в Цюрихе/Женеве: 1500−2000 швейцарских франков (1600−2100 долларов США) за квартиру с одной спальней в центре, 1000−1400 швейцарских франков (1060−1480 долларов США) в меньших городах.
Обязательная медицинская страховка: 300−500 швейцарских франков (320−530 долларов США) на человека ежемесячно — обязательно по закону, без исключений, франшиза 300−2500 швейцарских франков ежегодно.
Продукты: 600−900 швейцарских франков (640−960 долларов США).
Питание вне дома: 25−35 швейцарских франков (27−37 долларов США) за обычное блюдо; 50−75 швейцарских франков (53−80 долларов США) в ресторане среднего ценового сегмента.
Общественный транспорт: месячный проездной стоимостью 70−85 швейцарских франков (74−90 долларов США), соединяющий отдаленные села с городами за считаные минуты.
Кофе в кафе: 4−5 швейцарских франков (4,25−5,30 долларов США) за эспрессо.
2. Дания ($2320/месяц)
Благодаря универсальной медицинской помощи, бесплатному образованию от детского сада до докторантуры и субсидированному уходу за детьми, который потребляет всего 25% операционных расходов (часто ноль для семей с низким уровнем дохода).
Концепция hygge, непереводимого датского термина, описывающая уютное удовольствие и единство, пронизывает повседневную жизнь. Эта культурная философия обеспечивает психологическую основу мировых рейтингов счастья, где Дания постоянно занимает тройку лидеров.
Ежемесячный бюджет
Один человек: 2140 евро (2320 долларов США), включая арендную плату, или 15 500 датских крон.
Семья из четырех человек: 5 855 евро (6 350 долларов США) или 43 000 датских крон, включая арендную плату.
Средняя зарплата: 50 000 датских крон (6 900 долларов США/месяц) — на 271% больше расходов на проживание одинокого человека.
3. Лихтенштейн ($2491/месяц)
Расположенный между Швейцарией и Австрией на площади всего 160 квадратных километров (62 квадратных миль), Лихтенштейн предлагает эксклюзивную альпийскую жизнь, сочетая швейцарскую эффективность с австрийским шармом.
Имея всего 38 000 жителей, Лихтенштейн достигает того, чего не могут большие страны: настоящего сообщества, где правящий принц приглашает все население на ежегодный праздник в замке, уровень бедности падает буквально до нуля, и каждый хорошо знает своих соседей.
Ежемесячный бюджет:
Итого: $2,491−2,800 (CHF 2,350−2,650).
Жилье: 1500−2500 швейцарских франков (1600−2650 долларов США) за квартиру с 1 спальней.
Соотношение расходов: 156% от среднего показателя по Европе (на 56% выше, чем во Франции).
Питание: 800−1200 швейцарских франков (850−1280 долларов США) ежемесячно с человека.
Здравоохранение: Обязательная система по швейцарскому образцу, 250−450 швейцарских франков (265−475 долларов США ежемесячно).
Транспорт: Общественного транспорта нет — наличие автомобиля обязательно; бензин 1,60−1,80 швейцарских франков/литр (6,80−7,65 долларов/галлон).
Средняя зарплата: от 7000 швейцарских франков (7425 долларов США) в месяц, многие специалисты зарабатывают 10 000−15 000 швейцарских франков (10 600−15 900 долларов США).
4. Ирландия ($3 145−3 795)
Ирландия сочетает в себе доступность англоязычного населения, яркое культурное наследие и преуспевающий технологический сектор с острым дефицитом жилья, что создает давление на стоимость жизни и ставит под угрозу качество жизни людей всех уровней дохода.
Будучи европейской штаб-квартирой Apple, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Twitter и Amazon, Ирландия предлагает исключительные карьерные возможности, особенно в области технологий, финансов и фармацевтики. Однако хронический дефицит жилья и рост арендной платы создают кризис доступности, влияющий как на специалистов, зарабатывающих шестизначные суммы, так и на работников начального уровня.
Ежемесячный бюджет:
Дублин: €2 900−3 500 ($3 145−3 795), включая арендную плату.
Аренда в Дублине (1 спальня): €2 540 ($2 755) — на 5,8% больше, чем в прошлом году.
Покупка дома в Дублине: средняя цена 700 000 евро (759 000 долларов США).
Арендная плата в Корке: €2 213 ($2 400) — на 13,6% больше, чем в прошлом году.
Аренда в Голуэе: €1,200−1,470 ($1,300−1,595).
Арендная плата в Лимерике: €2 405 ($2 610) — рост на 20,4% (наибольший рост в Ирландии).
Сельская местность: средняя арендная плата в €1645 ($1785).
5. Люксембург (4680 долларов США/месяц)
Люксембург — самая богатая страна Европы на душу населения и наименьший член ЕС, где средневековые укрепления встречаются с блестящими финансовыми башнями в стране чуть больше Род-Айленда. Имея 120 000 жителей столицы, где находятся Европейский суд, Европейский инвестиционный банк и более 140 банков, Люксембург значительно превосходит свой географический вес.
Чрезвычайные зарплаты компенсируют расходы на страховые взносы, а 48% иностранного населения создает действительно международную атмосферу, где французский, немецкий, люксембургский и английский ежедневно смешиваются.
Ежемесячный бюджет:
Одинокий человек: €4 318 ($4 680 ежемесячно).
Семья из четырех человек: €6 415 ($6 950 ежемесячно).
Премия на жилье: на 87% выше, чем в среднем по ЕС.
Ранее Finance.ua писал, что Европейские страны постепенно вводят политику, направленную на благосостояние работников: сокращенную рабочую неделю, более длинные оплачиваемые отпуска, социальные гарантии и безопасную среду для жизни.
Именно эти факторы все чаще определяют, насколько удобно сочетать работу и личную жизнь. Лучшей страной для work-life balance стала Ирландия. В рейтинг также попали Исландия, Бельгия, Дания и Германия.
Также мы приводили ТОП-5 самых комфортных городов Европы для жизни в 2026 году.