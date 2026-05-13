Какие зарплаты считаются высокими и низкими в Германии

Вопрос распределения доходов станет одной из ведущих тем коалиционных переговоров в правительстве Германии

В Германии к категории с очень низкими доходами относится примерно каждый пятый житель страны, включая значительную часть пенсионеров. Около половины населения находятся в диапазоне средних, низких и очень низких доходов.

Об этом пишет Ausnews. de со ссылкой на данные министерства финансов Германии.

Градация доходов в Германии

Согласно опубликованным данным, в 2026 году доходы в Германии условно делятся на следующие категории:

сверхбогатые — от 24 608 евро в месяц (1% населения);

наиболее высокооплачиваемые — от 9 291 евро в месяц;

высокооплачиваемые — от 6 530 евро в месяц (20%);

относительно хорошо обеспеченные — от 4 540 евро в месяц;

среднеоплачиваемые — до 3 724 евро в месяц;

низкооплачиваемые — до 3 381 евро в месяц;

очень низкий доход — менее 1538 евро в месяц.

Обсуждение налоговой реформы

Ожидается, что вопрос о распределении доходов станет одной из ведущих тем коалиционных переговоров в правительстве Германии. Политические партии в целом согласны с необходимостью снижения налоговой нагрузки для групп населения с низкими и средними заработками. Однако споры по налогообложению высоких доходов продолжаются.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) пока не достигли согласия по ключевым параметрам реформы.

Социал-демократы ранее предлагали повысить максимальную налоговую ставку до 49%. Представители ХДС настаивают на повышении порога ее применения — до 80 000 евро в год вместо действующих 68 000 евро. Финансовые эксперты партии «Зеленых» также выдвинули предложения увеличить базовый не облагаемый налогом минимум до 12 348 евро в 2026 году и снизить взносы на медицинское страхование на 2 процентных пункта.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что средним классом в Германии считаются те, кто зарабатывает от 32 400 до 74 400 евро в год. По состоянию на апрель 2025 года около двух третей штатных работников (включая государственных служащих и военных) получали от 2700 до 5700 евро в месяц без учета бонусов и надбавок. Медианная зарплата составляет чуть больше 4100 евро в месяц (49 200 евро в год). Это значит, что половина работников получает больше этой суммы, а другая половина меньше.

