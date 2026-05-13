В Украине запускают новую программу профориентации для молодежи

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Государственная служба занятости и ЮНИСЕФ запускают программу профориентации для молодежи «Моя карьерная траектория — Попробуй». Ее цель — помочь подросткам и молодым людям осознанно выбирать профессию, лучше понимать современный рынок труда и соотносить собственные навыки и интересы с возможностями трудоустройства.

Программа должна помочь молодежи адаптироваться к рынку труда

В Минэкономики отмечают, что подходы к профориентации в Украине не обеспечивают молодежи понятного перехода от образования к рынку труда.

В то же время, результаты исследований свидетельствуют, что возможности трудоустройства и экономической самореализации являются одними из ключевых факторов, влияющих на решение молодежи относительно выезда за границу или возвращения в Украину.

В ведомстве отмечают, что профориентация должна выходить за рамки формального ознакомления с перечнем профессий. Молодые люди нуждаются в понимании того, как функционирует рынок труда, какие отрасли растут, где есть спрос на кадры и как объединить образовательную траекторию с будущей занятостью.

Как будет работать программа

Программа предусматривает практический формат взаимодействия молодежи с работодателями и профессиональной средой.

Участники смогут:

определить собственные навыки и сильные стороны;

соотнести их с потребностями работодателей;

ознакомиться с современными профессиями и секторами экономики, где есть спрос на работников;

посетить предприятия и получить практическое представление о рабочей среде;

сформировать видение собственного профессионального развития.

В результате молодежь сможет принимать более осознанные решения относительно будущей карьеры и сделать первые шаги к трудоустройству.

Проблема молодежи вне рынка труда

Для государства это тоже вопрос экономической политики. Когда молодежь не имеет достаточной ясности в вопросе карьерного выбора, это усиливает будущий дисбаланс на рынке труда, усложняет переход от образования к работе и уменьшает эффективность всей системы подготовки кадров.

По данным ЮНИСЕФ, в 2023 году 1,86 млн молодых людей в возрасте 15−34 лет в Украине находились в статусе NEET (не работает, не учится, не получает образование).

Это означает, что почти каждый пятый молодой украинец в этой возрастной группе был вне образования и рынка труда.

