В Украине запускают новую программу профориентации для молодежи

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Государственная служба занятости и ЮНИСЕФ запускают программу профориентации для молодежи «Моя карьерная траектория — Попробуй». Ее цель — помочь подросткам и молодым людям осознанно выбирать профессию, лучше понимать современный рынок труда и соотносить собственные навыки и интересы с возможностями трудоустройства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Программа должна помочь молодежи адаптироваться к рынку труда
В Минэкономики отмечают, что подходы к профориентации в Украине не обеспечивают молодежи понятного перехода от образования к рынку труда.
В то же время, результаты исследований свидетельствуют, что возможности трудоустройства и экономической самореализации являются одними из ключевых факторов, влияющих на решение молодежи относительно выезда за границу или возвращения в Украину.
В ведомстве отмечают, что профориентация должна выходить за рамки формального ознакомления с перечнем профессий. Молодые люди нуждаются в понимании того, как функционирует рынок труда, какие отрасли растут, где есть спрос на кадры и как объединить образовательную траекторию с будущей занятостью.
Как будет работать программа
Программа предусматривает практический формат взаимодействия молодежи с работодателями и профессиональной средой.
Участники смогут:
определить собственные навыки и сильные стороны;
соотнести их с потребностями работодателей;
ознакомиться с современными профессиями и секторами экономики, где есть спрос на работников;
посетить предприятия и получить практическое представление о рабочей среде;
сформировать видение собственного профессионального развития.
В результате молодежь сможет принимать более осознанные решения относительно будущей карьеры и сделать первые шаги к трудоустройству.
Проблема молодежи вне рынка труда
Для государства это тоже вопрос экономической политики. Когда молодежь не имеет достаточной ясности в вопросе карьерного выбора, это усиливает будущий дисбаланс на рынке труда, усложняет переход от образования к работе и уменьшает эффективность всей системы подготовки кадров.
По данным ЮНИСЕФ, в 2023 году 1,86 млн молодых людей в возрасте 15−34 лет в Украине находились в статусе NEET (не работает, не учится, не получает образование).
Это означает, что почти каждый пятый молодой украинец в этой возрастной группе был вне образования и рынка труда.
