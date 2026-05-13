В Украине запускают новую программу профориентации для молодежи

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Государственная служба занятости и ЮНИСЕФ запускают программу профориентации для молодежи «Моя карьерная траектория — Попробуй». Ее цель — помочь подросткам и молодым людям осознанно выбирать профессию, лучше понимать современный рынок труда и соотносить собственные навыки и интересы с возможностями трудоустройства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа должна помочь молодежи адаптироваться к рынку труда

В Минэкономики отмечают, что подходы к профориентации в Украине не обеспечивают молодежи понятного перехода от образования к рынку труда.
В то же время, результаты исследований свидетельствуют, что возможности трудоустройства и экономической самореализации являются одними из ключевых факторов, влияющих на решение молодежи относительно выезда за границу или возвращения в Украину.
В ведомстве отмечают, что профориентация должна выходить за рамки формального ознакомления с перечнем профессий. Молодые люди нуждаются в понимании того, как функционирует рынок труда, какие отрасли растут, где есть спрос на кадры и как объединить образовательную траекторию с будущей занятостью.

Как будет работать программа

Программа предусматривает практический формат взаимодействия молодежи с работодателями и профессиональной средой.
Участники смогут:
  • определить собственные навыки и сильные стороны;
  • соотнести их с потребностями работодателей;
  • ознакомиться с современными профессиями и секторами экономики, где есть спрос на работников;
  • посетить предприятия и получить практическое представление о рабочей среде;
  • сформировать видение собственного профессионального развития.
В результате молодежь сможет принимать более осознанные решения относительно будущей карьеры и сделать первые шаги к трудоустройству.

Проблема молодежи вне рынка труда

Для государства это тоже вопрос экономической политики. Когда молодежь не имеет достаточной ясности в вопросе карьерного выбора, это усиливает будущий дисбаланс на рынке труда, усложняет переход от образования к работе и уменьшает эффективность всей системы подготовки кадров.
По данным ЮНИСЕФ, в 2023 году 1,86 млн молодых людей в возрасте 15−34 лет в Украине находились в статусе NEET (не работает, не учится, не получает образование).
Это означает, что почти каждый пятый молодой украинец в этой возрастной группе был вне образования и рынка труда.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине запускают проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». Проект создает мост между людьми 50+ и работодателями, которым сегодня нужны ответственные работники, готовые включаться в работу. Программа состоит из трех основных этапов:
  • обучение для людей 50+, которое предусматривает обновление резюме, подготовку к собеседованиям и ознакомление с современными требованиями рынка труда;
  • встречи с работодателями и обсуждение возможных форматов сотрудничества;
  • стажировка или возможное трудоустройство продолжительностью до 10 дней.
Во время стажировки кандидаты смогут ознакомиться с рабочими процессами, а компании оценить профессиональный опыт, мотивацию и соответствие претендента должности.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
