0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий

Личные финансы
52
Обновленный функционал доступен для работников, ранее забронированных на 45 дней для урегулирования их статуса
Обновленный функционал доступен для работников, ранее забронированных на 45 дней для урегулирования их статуса, Фото: РБК-Україна
Предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ, теперь могут продлить бронирование работников, устранивших разногласия в воинском учете, в течение 24 часов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Обновленный функционал доступен для работников, ранее забронированных на 45 дней для урегулирования их статуса. Если в течение этого периода учетные данные были исправлены, предприятие может подать заявление на продление бронирования без аннулирования предыдущего статуса.

Как получить услугу

При оформлении нужно:
  • проверить информацию о юридическом лице;
  • в блоке «Категория работников» выбрать пункт «Работники с нарушением воинского учета» и указать актуальную категорию после продления бронирования, если у предприятия несколько категорий;
  • внести данные работника;
  • проверить информацию и подписать заявление КЭП.
Если заявление представляет уполномоченное лицо, документ дополнительно должен удостоверить руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в СМИ начала активно распространяться информация о возможной отмене бронирования для предприятий, не работающих непосредственно на оборонно-промышленный комплекс. Однако в Верховной Раде уверяют, что нынешняя система продолжит действовать. «Информация о том, что бронирование оставят только для работников оборонно-промышленного комплекса, неправдива», — подчеркнула председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Также мы рассказывали, что на портале «Дія» появилась возможность заблаговременно продлевать бронирование работников, у которых нет нарушений правил воинского учета. Раньше для этого сначала нужно было отменить бронирование, после чего предприятие могло подать новое заявление только с задержкой до 72 часов. В настоящее время статус работника прерывался. Теперь процесс проходит без пауз и занимает до 24 часов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БронированиеДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems