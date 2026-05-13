В «Дії» упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий Сегодня 15:40 — Личные финансы

Фото: РБК-Україна

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ, теперь могут продлить бронирование работников, устранивших разногласия в воинском учете, в течение 24 часов.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Обновленный функционал доступен для работников, ранее забронированных на 45 дней для урегулирования их статуса. Если в течение этого периода учетные данные были исправлены, предприятие может подать заявление на продление бронирования без аннулирования предыдущего статуса.

Как получить услугу

При оформлении нужно:

проверить информацию о юридическом лице;

в блоке «Категория работников» выбрать пункт «Работники с нарушением воинского учета» и указать актуальную категорию после продления бронирования, если у предприятия несколько категорий;

внести данные работника;

проверить информацию и подписать заявление КЭП.

Если заявление представляет уполномоченное лицо, документ дополнительно должен удостоверить руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в СМИ начала активно распространяться информация о возможной отмене бронирования для предприятий, не работающих непосредственно на оборонно-промышленный комплекс. Однако в Верховной Раде уверяют, что нынешняя система продолжит действовать. «Информация о том, что бронирование оставят только для работников оборонно-промышленного комплекса, неправдива», — подчеркнула председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Также мы рассказывали , что на портале «Дія» появилась возможность заблаговременно продлевать бронирование работников, у которых нет нарушений правил воинского учета. Раньше для этого сначала нужно было отменить бронирование, после чего предприятие могло подать новое заявление только с задержкой до 72 часов. В настоящее время статус работника прерывался. Теперь процесс проходит без пауз и занимает до 24 часов.

