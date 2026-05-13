Владельцы элитных авто уплатили более 115 млн грн транспортного налога

Ставка транспортного налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль
В январе-апреле 2026 года поступления от транспортного налога в Украине составили 115,6 млн грн. Это на 32,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца транспортный налог уплатили 7692 плательщика.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Где уплатили больше всего налога

Наибольшие поступления обеспечили плательщики:
  • Киева — 34,6 млн грн;
  • Днепропетровской области — 11,7 млн ​​грн;
  • Киевской и Львовской областей — по 8,8 млн грн.
Все поступления транспортного налога остаются в бюджетах общин по месту регистрации объектов налогообложения. Эти средства могут быть направлены на ремонт дорог, благоустройство и социальные программы.

Кто платит транспортный налог

Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, отвечающими определенным критериям.
Налог распространяется на легковые автомобили:
  • в возрасте до 5 лет включительно;
  • стоимостью свыше 375 минимальных зарплат.
По состоянию на 1 января 2026 года стоимостной порог составляет 3 242 625 грн.
Ставка транспортного налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.
Список авто ежегодно утверждается Минэкономики, его можно найти по ссылке. В этом году в список включены более 1200 модификаций автомобилей от более чем 20 ведущих марок. Среди которых:
  • электромобили: Tesla (Model S Plaid, Model X LR, Roadster), Lucid, Rivian, Zeekr;
  • премиум-сегмент: Porsche (911, Cayenne, Taycan), Mercedes-Benz (G-Class, S-Class, Maybach), BMW (X5, X7, i7), Audi (Q7, Q8, RS-серия);
  • внедорожники и кроссоверы: Land Rover (Range Rover), Lexus (LX, GX), Toyota (Sequoia, Tundra — для авто 2−3 лет выпуска);
  • эксклюзивные марки: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалогиГНС
