Владельцы элитных авто уплатили более 115 млн грн транспортного налога
Где уплатили больше всего налога
- Киева — 34,6 млн грн;
- Днепропетровской области — 11,7 млн грн;
- Киевской и Львовской областей — по 8,8 млн грн.
Кто платит транспортный налог
- в возрасте до 5 лет включительно;
- стоимостью свыше 375 минимальных зарплат.
- электромобили: Tesla (Model S Plaid, Model X LR, Roadster), Lucid, Rivian, Zeekr;
- премиум-сегмент: Porsche (911, Cayenne, Taycan), Mercedes-Benz (G-Class, S-Class, Maybach), BMW (X5, X7, i7), Audi (Q7, Q8, RS-серия);
- внедорожники и кроссоверы: Land Rover (Range Rover), Lexus (LX, GX), Toyota (Sequoia, Tundra — для авто 2−3 лет выпуска);
- эксклюзивные марки: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.
Правительство продолжает программы поддержки для ВПЛ
В «Дії» теперь можно получить статус ветеранского бизнеса — инструкция
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)
Эксперты объяснили, когда заряжать смартфон до 80%, а когда до 100%
ГНСУ объяснила новые правила выезда за границу для женщин-чиновников
Как преодолеть синдром самозванца во время собеседования и что это такое