Учитель $450, штукатур $1500. Почему рынок труда в Украине так изменился (видео) Сегодня 18:20 — Личные финансы

Средняя зарплата в марте подскочила на 7%

Украинский рынок труда меняется на глазах. Пока учителя получают менее 20 тысяч гривен, штукатуры и фасадщики выходят на зарплаты более 60 тысяч, а пенсионеры все чаще становятся главной опорой экономики из-за острого дефицита кадров.

В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем, что происходит с зарплатами, профессиями и работниками в Украине в 2026 году.

Средняя зарплата: что остается в кошельке?

30 тысяч гривен — именно столько, по данным Государственной службы статистики, сейчас составляет средняя зарплата в Украине. По официальным цифрам, средняя зарплата в марте подскочила якобы на 7%.

Наиболее уязвимыми остаются педагоги: средняя зарплата учителя сегодня 19 тысяч гривен, что в четыре с половиной раза меньше, чем доходы в сфере IT, где зарплаты достигают 85 тысяч.

Даже военные надбавки для учителей в зоне боевых действий (до 100% к окладу) едва позволяют им догнать среднюю зарплату по стране. При этом ситуация усложняется долгами: по состоянию на апрель предприятия должны украинцам более 3,5 миллиарда гривен.

Новые лидеры

Структура престижных профессий радикально изменилась. По данным аналитиков, абсолютными лидерами по доходам стали брокеры недвижимости (112,5 тыс. грн). Не отстает и рабочий сектор: зарплаты штукатуров выросли на рекордные 128%, достигнув 63 тысяч гривен.

Силы обороны — новая и чрезвычайно важная категория. Медиана здесь составляет 70,6 тысячи гривен. Но важно понимать, что мобилизованные украинцы со званием «солдат в тылу» будут зарабатывать не больше 20 тысяч гривен.

Однако бизнес сталкивается с другой проблемой — кадровым голодом. Количество вакансий выросло на 13%, но желающих работать в реальном секторе становится меньше. Пока спрос на грузчиков взлетает на сотни процентов, большинство искателей пытаются пойти в онлайн на позиции копирайтеров или SMM-менеджеров.

ИИ и опыт 60+

Рынок труда находится под двойным давлением. С одной стороны, искусственный интеллект постепенно вытесняет кассиров, секретарей и операторов данных. С другой — из-за дефицита молодых кадров заводы и офисы начинают держаться на пенсионерах. Сегодня работает почти каждый четвертый пенсионер — это около 3 миллионов человек. Для многих это не выбор, а единственный способ выжить при минимальной выплате 2600 гривен.

Пока молодежь на фронте или за границей, украинские заводы и офисы держатся на тех, кому за 60. Работодатели, искавшие ранее «молодых и амбициозных до 25 лет», теперь выстраиваются в очередь за опытными пенсионерами.

Как отмечают эксперты, старая концепция «одно образование на всю жизнь» окончательно скончалась. Теперь рынку нужны специалисты по кибербезопасности, аналитики данных и профессионалы по возобновляемой энергетике.

Какие профессии окончательно исчезнут в ближайшее время, почему украинцы массово мигрируют в «модераторы чатов» и каким будет рынок труда после демобилизации? Подробнее об этих трендах смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.