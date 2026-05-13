Какие старые мобильные телефоны стоят миллионы

Старые устройства могут стоить гораздо больше, чем вы думаете. Мобильные телефоны могут быть коллекционными предметами, а не просто сувенирами.

Об этом пишет венгерское издание life

Рынок старых мобильных телефонов — это уже не просто ностальгия, это скорее коллекционерское увлечение. То, что для вас просто забытое, запыленное устройство, для кого-то другого — это отсутствующий элемент в его коллекции. И за это они порой готовы платить удивительно высокие цены. Так что в следующий раз, прежде чем выбрасывать свой старый хлам, посмотрите… возможно, вы вот-вот выбросите свою маленькую золотую жилу.

Забытый мобильный телефон может стать самым большим сюрпризом

Вполне возможно, что в руках у них находится устройство, за которое коллекционеры сейчас платят миллионы, а в некоторых случаях на аукционах по всему миру буквально вспыхивают торговые войны.

Наиболее примером этого является Apple iPhone первого поколения (2007 года), который был продан на аукционе за впечатляющие 190 000 долларов или более 60 миллионов форинтов, в нераспакованном виде. Секрет прост: он редкий, безупречный и теперь стал культовым экземпляром.

На вес золота

Мир коллекционеров не избирательный: то, что раньше было просто телефоном, теперь может быть символом статуса и инвестицией. Это поколение увлечено предметами 90-х.

Среди наиболее востребованных моделей

Apple iPhone (первое поколение, 2007 года),

легендарный Motorola DynaTAC 8000X т,

икона 2000-х — Motorola Razr V3.

Особенно ценен редкий Motorola MicroTAC 9800X, особенно в белом цвете.

Поклонники Nokia также не остались в стороне: 7280, 8110, N79, 6310 и до сих пор культовый Nokia 3310 также пользуются спросом.

В мире BlackBerry, кроме Bold 9900, настоящим сокровищем считается роскошный Porsche Design P'9981. Есть еще специальные предложения, такие как NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty или Bosch Cartel-T, которых на рынке осталось очень мало.

Многие из этих моделей могут приносить за границей сотни тысяч или даже миллионы долларов, особенно если они в идеальном состоянии и имеют оригинальную упаковку.

Хотя в историях часто речь идет о продаже миллионами, реальность гораздо проще. Большинство старых мобильных телефонов переходят из рук в руки за несколько десятков тысяч форинтов, и во многих случаях тяжело найти покупателя даже за такую ​​сумму.

Классический Nokia 3310, например, обычно стоит 8−25 тысяч форинтов, и многие редкие модели остаются непроданными, если на них нет особого коллекционного спроса, несмотря на ностальгию.

Как увеличить стоимость старого мобильного телефона

«Если вы решите попытаться продать свое старое устройство, вы можете значительно увеличить его стоимость с помощью нескольких небольших шагов», — пишет издание.

Самое главное — не выбрасывать ничего из оригинальной упаковки: коробка, зарядное устройство и документы — все это имеет большое значение. Если у вас есть инструкция, это особый плюс.

Стоит отремонтировать незначительные дефекты, ведь рабочий телефон намного ценнее поврежденного. А тщательное очищение может существенно повлиять на общую картину. В конце концов всегда стоит проверять сайты аукционов, ведь цены постоянно меняются.

