Сколько будет стоить отдых в Украине в 2026 году — бюджет на сутки Сегодня 17:00 — Личные финансы

На летний сезон-2026 расходы на летний отдых в Украине выросли на 25−40% по сравнению с 2025 годом.

Наибольший удар по кошельку нанесло проживание, которое занимает до 50% всех расходов. Фокус летнего отдыха сместился на горные курорты и городской туризм.

Об этом говорится в сообщении аналитического отдела Ribas Hotels Group.

«Украинцы сегодня больше всего нуждаются в отдыхе и безопасном месте, где можно восстановить силы. И, хотя сегодня доступ к заграничным путешествиям ограничен, в Украине много мест, где можно отдохнуть по разному бюджету», — отметила Елизавета Волошина, руководитель отдела продаж В2С и маркетинга международной гостиничной группы Ribas Hotels Group.

Морской отдых

К плюсам морских курортов вблизи Одессы можно отнести более спокойный отдых по сравнению с городом, вайб семейного уюта в прибрежных селах и бюджетный счет по сравнению с другими вариантами досуга.

Отдых в городах и пригородах

Из преимуществ — развитая инфраструктура, которая дает возможность по желанию в любой день изменить сценарий своего досуга.

К примеру, в Одессе с официально открытыми пляжами можно выбрать пляжный день или гастротур, или заниматься изучением исторических мест. Также есть возможность выбора разноплановых предложений для отдыха от бюджетного до премиума.

Где предпочитают отдохнуть

Среди планов на отпуск лидируют горные курорты. К плюсам такого отдыха можно отнести:

большую долю современного предложения,

безопасность, оздоровление,

разнообразные активности и множество экскурсий.

Из минусов — нестабильная погода, слишком людно и высокая стоимость отдыха и достопримечательностей в высокий сезон.

Основная доля стоимости — от 40 до 50% бюджета отпуска уйдет на проживание. В отелях высокого сегмента эта доля может быть даже выше, поскольку в смету входит не просто кровать, а инфраструктура: SPA, бассейны, сервис.

Жилье

По подсчетам Ribas Hotels Group, в этом году бюджет за проживание в усадьбах или простых апартаментах стоит 800−1500 грн/ночь.

Для среднего сегмента апарт-отелей и гостиниц 3* стоимость составляет 1800−3500 грн/ночь.

В 2025 году усадьбы и простые апартаменты можно найти за 600−1200 грн/ночь, отели 3* — от 1200 до 2600 грн/ночь, отели со SPA и бассейном — в диапазоне 3000−5000 грн/ночь.

То есть, в 2026 году каждый сегмент подорожал в среднем на несколько сотен гривен в сутки (на 25−40%).

Причина — стабильно высокий спрос на внутренний отдых при ограниченном выезде за границу, а также рост операционных расходов гостиниц: стоимость электроэнергии для бизнеса в 2026 году составляет 11,50−12,50 грн за кВт·ч против 10,4 грн в 2025-м, топливо подорожало на 13,2% годовых.

Питание

На втором месте по расходам — от 20 до 30% будет питание. Сюда входят как основные приемы пищи, так и «атмосферные» расходы: кофе с видом, вечерний коктейль, региональная кухня.

Транспорт

Логистика дает от 10 до 15% отпуска бюджета. В среднем билеты на поезд или автобус стоят от 500 до 2500 грн. на человека и трансфер в отель от 200 до 1000 грн. Если ехать на отдых на автомобиле, на топливо нужно потратить от 1500 до 5000 грн за поездку.

Досуг

В Карпатах на подъемники нужно потратить от 200 до 800 грн за пользование чаном от 1000 до 3000 грн, а SPA будет стоить от 300 до 1000 грн/день.

Еще больше нужно на экскурсии квадроциклом или джипом: 1500−4000 грн. Таким образом, средний чек на одного человека в день на активности может составить от 500 до 2500 грн.

Бюджет на сутки

(размещение+еда+активности+сувениры) стартует от 2 тыс грн в сутки.

Планируют ли брать отпуска:

Согласно опросу, 51% украинцев не планирует брать отпуск в 2026 году,

четверть опрошенных (23%) будет отдыхать с близкими в Украине,

еще 15% хотят уехать за границу.

