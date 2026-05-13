Может ли человек, проживающий за границей, приобретать страховой стаж в Украине

Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий

Украинцы, которые из-за войны находятся за границей, имеют возможность продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно актуально для граждан, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, а также для проживающих в странах без соглашений о социальном обеспечении с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кто может платить добровольные взносы

Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий:

данные лица внесены в реестр застрахованных лиц;

человек не является пенсионером.

Также предусмотрена возможность уплаты взносов за другого человека, который отвечает этим условиям. В частности, речь идет о случаях, когда дети платят за родителей или супруги друг за друга.

Как оформить добровольное участие

Для участия необходимо заключить договор о добровольной оплате взносов через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Граждане могут самостоятельно определять:

периодичность взносов;

продолжительность оплаты;

размер платежей.

Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж в полном объеме, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На данный момент он составляет 1902,34 грн, что равняется 22% от минимальной заработной платы в 8 647 грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что при расчете пенсии во внимание берется не весь стаж, а только тот, что подтвержден официально. Периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж. После начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных). Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре. Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.

Также мы рассказывали , что граждане, потерявшие документы во время оккупации или в результате боевых действий, могут подтвердить трудовой стаж через суд или с помощью показаний коллег.

