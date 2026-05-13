Украинцы, которые из-за войны находятся за границей, имеют возможность продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно актуально для граждан, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, а также для проживающих в странах без соглашений о социальном обеспечении с Украиной.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий:
данные лица внесены в реестр застрахованных лиц;
человек не является пенсионером.
Также предусмотрена возможность уплаты взносов за другого человека, который отвечает этим условиям. В частности, речь идет о случаях, когда дети платят за родителей или супруги друг за друга.
Как оформить добровольное участие
Для участия необходимо заключить договор о добровольной оплате взносов через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Граждане могут самостоятельно определять:
периодичность взносов;
продолжительность оплаты;
размер платежей.
Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж в полном объеме, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На данный момент он составляет 1902,34 грн, что равняется 22% от минимальной заработной платы в 8 647 грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что при расчете пенсии во внимание берется не весь стаж, а только тот, что подтвержден официально. Периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж. После начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных). Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре. Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.
