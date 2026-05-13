0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли человек, проживающий за границей, приобретать страховой стаж в Украине — объяснение ПФУ

Личные финансы
39
Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий
Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий
Украинцы, которые из-за войны находятся за границей, имеют возможность продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно актуально для граждан, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, а также для проживающих в странах без соглашений о социальном обеспечении с Украиной.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кто может платить добровольные взносы

Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины могут все граждане при соблюдении двух условий:
  • данные лица внесены в реестр застрахованных лиц;
  • человек не является пенсионером.
Также предусмотрена возможность уплаты взносов за другого человека, который отвечает этим условиям. В частности, речь идет о случаях, когда дети платят за родителей или супруги друг за друга.

Как оформить добровольное участие

Для участия необходимо заключить договор о добровольной оплате взносов через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Граждане могут самостоятельно определять:
  • периодичность взносов;
  • продолжительность оплаты;
  • размер платежей.
Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж в полном объеме, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На данный момент он составляет 1902,34 грн, что равняется 22% от минимальной заработной платы в 8 647 грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что при расчете пенсии во внимание берется не весь стаж, а только тот, что подтвержден официально. Периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж. После начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных). Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре. Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.
Также мы рассказывали, что граждане, потерявшие документы во время оккупации или в результате боевых действий, могут подтвердить трудовой стаж через суд или с помощью показаний коллег.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СтажПенсионный фонд
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems