Який стаж «не бачить» Пенсійний фонд

З 1 січня 2004 року в Україні діє поняття «страховий стаж». Раніше його називали трудовим, повідомляє ПФУ.

При розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж. А лише той, що підтверджений офіційно. Які важливі правила щодо зарахування стажу треба знати, пише 24tv.ua

Що важливо знати про зарахування страхового стажу:

періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж;

зараховуються у страховий стаж; після початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (причому, ці внески не мають бути менше мінімальних).

Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі, повідомляє Пенсійний фонд.

Окрім роботи також до страхового стажу можуть бути зараховані інші періоди:

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

період навчання на денній формі враховується лише, якщо в цей час людина сплачувала страхові внески (до 2004 року навчання враховувалось у стаж без цієї умови).

Який стаж не зарахують

Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.

Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.

Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.

Дані про страховий стаж автоматично почали потрапляти до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу.

У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж може бути надзвичайно складно або неможливо, через що частину років роботи не врахують.

Також ми писали , що трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО можна підтвердити двома способами. Про це розповів перший заступник голови Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Підтвердження через свідчення колег

«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.

«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.

