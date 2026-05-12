Який стаж «не бачить» Пенсійний фонд

Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.
Дані про страховий стаж автоматично почали потрапляти до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу.
У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж може бути надзвичайно складно або неможливо, через що частину років роботи не врахують.
Підтвердження через свідчення колег
«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.
«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.