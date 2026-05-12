Який стаж «не бачить» Пенсійний фонд

З 1 січня 2004 року в Україні діє поняття «страховий стаж». Раніше його називали трудовим, повідомляє ПФУ.
При розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж. А лише той, що підтверджений офіційно. Які важливі правила щодо зарахування стажу треба знати, пише 24tv.ua.

Що важливо знати про зарахування страхового стажу:

  • періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж;
  • після початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (причому, ці внески не мають бути менше мінімальних).
Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі, повідомляє Пенсійний фонд.
Окрім роботи також до страхового стажу можуть бути зараховані інші періоди:
  • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • період навчання на денній формі враховується лише, якщо в цей час людина сплачувала страхові внески (до 2004 року навчання враховувалось у стаж без цієї умови).

Який стаж не зарахують

Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.
Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.
Раніше Finance.ua писав, що оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.
Дані про страховий стаж автоматично почали потрапляти до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу.
У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж може бути надзвичайно складно або неможливо, через що частину років роботи не врахують.
Також ми писали, що трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО можна підтвердити двома способами. Про це розповів перший заступник голови Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Підтвердження через свідчення колег

«Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть покази в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей», — пояснив Цимбалюк.
«Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо. І це буде враховано як доказ», — додав народний депутат.
Тетяна Берегова
