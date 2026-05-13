В «Дії» теперь можно получить статус ветеранского бизнеса — инструкция Сегодня 10:27 — Личные финансы

Оформить статус ветеранского бизнеса теперь можно онлайн

На портале «Дія» стала доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. Это позволяет упростить привлечение государственных грантов, участие в льготных программах и масштабирование собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Статус субъекта ветеранского предпринимательства подтверждает, что бизнес принадлежит ветерану или ветеранам.

Он предоставляет доступ к государственной поддержке: грантам и финансовой помощи, льготным кредитам, приоритету в госзакупках, аренде госимущества без аукционов, а также консультационной и образовательной поддержке.

Кто может получить статус

Услуга доступна для:

ФЛП и самозанятых ветеранов со статусом участника боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны, ведущих бизнес;

юридических лиц, если все учредители и бенефициары имеют статус ветерана войны.

После проверки данных в государственных реестрах статус будет предоставляться автоматически.

Как получить статус

авторизоваться на портале «Дія»;

проверить данные, подтянутые из реестров, и подтвердить соответствие условиям ветеранского бизнеса;

просмотреть заявление и подписать его электронной подписью;

получить решение и выписку в кабинете пользователя и на электронную почту.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная налоговая служба запустила новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства. Сегодня в Украине насчитывается более 1,8 млн. ветеранов. Для многих из них налоговые вопросы становятся сложным вызовом, поэтому цель нового сервиса сделать взаимодействие с налоговой максимально простой и адаптированной. Основные направления поддержки:

помощь в выборе оптимальной системы налогообложения на старте;

консультации по получению и оформлению грантов;

разъяснение налогового законодательства без бюрократического языка;

постоянная поддержка при текущей деятельности бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.