В «Дії» теперь можно получить статус ветеранского бизнеса — инструкция
Кто может получить статус
- ФЛП и самозанятых ветеранов со статусом участника боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны, ведущих бизнес;
- юридических лиц, если все учредители и бенефициары имеют статус ветерана войны.
Как получить статус
- авторизоваться на портале «Дія»;
- проверить данные, подтянутые из реестров, и подтвердить соответствие условиям ветеранского бизнеса;
- просмотреть заявление и подписать его электронной подписью;
- получить решение и выписку в кабинете пользователя и на электронную почту.
- помощь в выборе оптимальной системы налогообложения на старте;
- консультации по получению и оформлению грантов;
- разъяснение налогового законодательства без бюрократического языка;
- постоянная поддержка при текущей деятельности бизнеса.
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)
Эксперты объяснили, когда заряжать смартфон до 80%, а когда до 100%
ГНСУ объяснила новые правила выезда за границу для женщин-чиновников
Как преодолеть синдром самозванца во время собеседования и что это такое
Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд
Штраф ТЦК гражданину за границей: как это влияет на консульские услуги