Правительство продолжает программы поддержки для ВПЛ

Финансовая поддержка ВПЛ
Правительство продолжает реализацию программ поддержки для внутренне перемещенных украинцев, которые эвакуировались из пограничных общин и лишились жилья в результате российских атак.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, сейчас для ВПЛ действует ряд государственных программ поддержки:

Ежемесячное пособие на проживание

Ежемесячно около 1 млн ВПЛ получают пособие на проживание. С начала года государство профинансировало пособие на проживание ВПЛ на 10,6 млрд грн.
Правительство также расширило список категорий получателей, чтобы дети из числа ВПЛ могли получать пособие независимо от уровня дохода семьи. Срок подачи заявок через отделение или сайт Пенсионного фонда продлен до 1 июня 2026 года.

Услуга медсестринского ухода для людей старшего возраста

После эвакуации пожилые люди из числа ВПЛ могут сразу из транзитного центра быть направлены в медицинские учреждения для восстановления. В течение 60 дней они получают квалифицированную медицинскую помощь, психологическую поддержку и сопровождение социального работника, подбирающего варианты последующего проживания.

Жилье для ВПЛ

В рамках программы «єОселя» государство компенсирует 70% первого взноса по ипотеке для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.
Кроме того, предусмотрена дополнительная выплата 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки. В настоящее время прорабатывается более 2500 заявок.
«Дополнительно Правительство направило 1 млрд субвенции для расширения и переустройства мест временного проживания с учетом безбарьерности пространства», — отметила Юлия Свириденко.

Справка Finance.ua:

  • ранее мы сообщали, что внутренне перемещенные лица, проживающие в социальном жилье, могут лишиться права пользования им в случае роста доходов семьи;
  • также Finance.ua писал, что в Украине могут запустить социальную аренду жилья для внутренне перемещенных лиц;
  • к слову, украинцы, которые подали заявки на бронирование средств в рамках программы єВідновлення по направлению «Жилье для ВПЛ с ВОТ», теперь могут проверить свое место в очереди на финансирование. Как это сделать — рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Редактор
