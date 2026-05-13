Эксперты объяснили, когда заряжать смартфон до 80%, а когда до 100%

Эксперты отмечают, что для максимального продления срока службы аккумулятора важно не только то, до скольких процентов вы заряжаете устройство, но и как именно вы это делаете, пишет Ofeminin.

Литий-ионные батареи лучше всего работают при умеренном уровне заряда. Считается, что наиболее комфортный диапазон для аккумулятора — от 20% до 80%. В этих пределах снижается химическое напряжение внутри элементов питания, а значит, замедляется их износ.

При высоком уровне заряда, особенно ближе к 100 процентам, увеличивается напряжение, что приводит к более активному нагреву и ускоренному старению батареи. Аналогично слишком глубокий разряд до 0% также негативно влияет на ее состояние.

Зарядка до 100%

Эксперты подчеркивают, что современные смартфоны оснащены системами защиты, которые предотвращают реальное «перезаряжание». Когда батарея достигает 100 процентов, процесс зарядки автоматически замедляется или приостанавливается.

Это означает, что само по себе регулярное доведение заряда до 100% не является критически вредным. Однако при частом нахождении аккумулятора на максимальном уровне напряжения его износ может происходить быстрее, особенно, если устройство нагревается.

Что такое правило 20/80

Так называемое правило 20/80 основано на идее минимизации стрессовых режимов работы батареи. Его суть состоит в том, чтобы по возможности не допускать падения заряда ниже 20% и не держать устройство постоянно на уровне 100%.

По словам экспертов, следование этому подходу может заметно увеличить срок службы аккумулятора. При этом важно понимать, что речь идет не о строгом ограничении, а о рекомендациях повседневного использования.

Когда заряжать до 80%, а когда до 100%

В повседневной жизни обычно достаточно заряжать телефон до 80−90%. Если же впереди ситуация, когда требуется максимальная автономность — например, длительная поездка — тогда вполне нормально зарядить устройство до 100%. В таких случаях приоритетом становится не долговечность батареи, а максимальное время работы без подзарядки.

Многие современные смартфоны также используют адаптивные алгоритмы подзарядки. Они анализируют пользовательские привычки и могут удерживать заряд на уровне 80−90%, доводя его до 100% только до момента, когда устройство обычно отключается от зарядки.

По данным Counterpoint Research, именно iPhone формируют верхушку списка продаж, в то время как Samsung и Xiaomi активно закрывают массовый рынок.

Самым популярным смартфоном в мире стал базовый iPhone 17 — он получил около 6% рынка. Pro-версии также вошли в топ, но немного уступили базовую модель по объемам продаж.

В то же время iPhone 17e, недавно появившийся в продаже, пока не попал в рейтинг. Модель предыдущего поколения — iPhone 16 — оказалась на шестом месте.

