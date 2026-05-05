Китайские производители смартфонов выходят на рынок роботов

Китайская индустрия производства смартфонов и электроники начинает активно переориентироваться на новое направление — гуманоидные роботы.
Как пишет SCMP, из-за замедления роста мобильного рынка поставщики компонентов ищут новые сферы применения своих технологий и все чаще видят перспективу в быстроразвивающейся робототехнике.
Выход производителей смартфонов в робототехнику
Одним из ярких примеров такого пересечения стала компания Honor, которая в прошлом году зашла в сегмент гуманоидных роботов. Ее робот D1 неожиданно победил в роботизированном полумарафоне в Пекине, опередив даже известные робототехнические компании, в частности Unitree. Другой робот компании Lightning также показал высокие результаты, установив лучшее время, чем мировой рекорд среди людей.
Инженеры Honor объясняют этот успех тем, что в разработке роботов были использованы технологии из смартфонной индустрии, в частности, системы охлаждения, которые помогли сохранить стабильную работу двигателя во время длительной нагрузки.
Важную роль в производстве роботов играют крупные поставщики компонентов для смартфонов, такие как Lingyi iTech, Lens Technology и AAC Technologies, которые теперь снабжают деталями и для робототехнических проектов.
Новый этап развития рынка
В общем, рынок движется в сторону массового производства гуманоидных роботов и их широкого внедрения, и именно на этом этапе китайская электронная индустрия пытается занять новую перспективную нишу роста.