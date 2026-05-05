0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские производители смартфонов выходят на рынок роботов

Технологии&Авто
11
Рынок двигается в сторону массового производства гуманоидных роботов
Рынок двигается в сторону массового производства гуманоидных роботов
Китайская индустрия производства смартфонов и электроники начинает активно переориентироваться на новое направление — гуманоидные роботы.
Как пишет SCMP, из-за замедления роста мобильного рынка поставщики компонентов ищут новые сферы применения своих технологий и все чаще видят перспективу в быстроразвивающейся робототехнике.

Выход производителей смартфонов в робототехнику

Одним из ярких примеров такого пересечения стала компания Honor, которая в прошлом году зашла в сегмент гуманоидных роботов. Ее робот D1 неожиданно победил в роботизированном полумарафоне в Пекине, опередив даже известные робототехнические компании, в частности Unitree. Другой робот компании Lightning также показал высокие результаты, установив лучшее время, чем мировой рекорд среди людей.
Место для вашей рекламы
Инженеры Honor объясняют этот успех тем, что в разработке роботов были использованы технологии из смартфонной индустрии, в частности, системы охлаждения, которые помогли сохранить стабильную работу двигателя во время длительной нагрузки.
Важную роль в производстве роботов играют крупные поставщики компонентов для смартфонов, такие как Lingyi iTech, Lens Technology и AAC Technologies, которые теперь снабжают деталями и для робототехнических проектов.

Новый этап развития рынка

В общем, рынок движется в сторону массового производства гуманоидных роботов и их широкого внедрения, и именно на этом этапе китайская электронная индустрия пытается занять новую перспективную нишу роста.
По материалам:
mezha.media
РоботыКитай
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems