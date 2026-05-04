Где в ЕС покупают больше всего автомобилей Сегодня 07:05 — Технологии&Авто

Автомобили на карте Европы

В первом квартале 2026 года рынок новых автомобилей в Европейском Союзе продемонстрировал стабильные объемы продаж. В то же время разница между странами по количеству реализованных авто остается существенной — от сотен тысяч до нескольких тысяч машин.

Такой статистикой поделился Укравтопром.

Крупнейшие авторынки ЕС

По итогам января-марта в странах ЕС продали более 2,8 млн новых легковых автомобилей.

Крупнейшим рынком традиционно остается Германия — здесь зарегистрировали 699 404 авто, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку лидеров также вошли:

Италия — 484 577 авто (+9,2%);

Франция — 401 555 авто (-2,1%);

Испания — 300 529 авто (+7,6%);

Польша — 151 639 авто (+6,7%).

Самые маленькие рынки Евросоюза

Самые маленькие объемы продаж зафиксированы в странах с небольшим населением.

В частности:

Литва — 9 571 авто (+7,1%);

Латвия — 4 993 авто (+4,5%);

Эстония — 4 250 авто (+100,4%);

Кипр — 3 670 авто (-17,5%);

Мальта — 1 558 авто (+22,2%).

Именно Мальта стала самым маленьким автомобильным рынком ЕС за этот период.

Создано с помощью ИИ

Toyota Rav-4. Для сравнения, в Украине за I квартал 2026 г. было продано 15,4 тыс. новых легковых автомобилей. Как мы сообщали ранее, только в марте украинцы приобрели около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером продаж месяца стал кроссовер

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.