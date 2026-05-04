Где в ЕС покупают больше всего автомобилей
Крупнейшие авторынки ЕС
- Италия — 484 577 авто (+9,2%);
- Франция — 401 555 авто (-2,1%);
- Испания — 300 529 авто (+7,6%);
- Польша — 151 639 авто (+6,7%).
Самые маленькие рынки Евросоюза
- Литва — 9 571 авто (+7,1%);
- Латвия — 4 993 авто (+4,5%);
- Эстония — 4 250 авто (+100,4%);
- Кипр — 3 670 авто (-17,5%);
- Мальта — 1 558 авто (+22,2%).
