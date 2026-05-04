Где в ЕС покупают больше всего автомобилей

Автомобили на карте Европы
В первом квартале 2026 года рынок новых автомобилей в Европейском Союзе продемонстрировал стабильные объемы продаж. В то же время разница между странами по количеству реализованных авто остается существенной — от сотен тысяч до нескольких тысяч машин.
Такой статистикой поделился Укравтопром.

Крупнейшие авторынки ЕС

По итогам января-марта в странах ЕС продали более 2,8 млн новых легковых автомобилей.
Крупнейшим рынком традиционно остается Германия — здесь зарегистрировали 699 404 авто, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В пятерку лидеров также вошли:
  • Италия — 484 577 авто (+9,2%);
  • Франция — 401 555 авто (-2,1%);
  • Испания — 300 529 авто (+7,6%);
  • Польша — 151 639 авто (+6,7%).

Самые маленькие рынки Евросоюза

Самые маленькие объемы продаж зафиксированы в странах с небольшим населением.
В частности:
  • Литва — 9 571 авто (+7,1%);
  • Латвия — 4 993 авто (+4,5%);
  • Эстония — 4 250 авто (+100,4%);
  • Кипр — 3 670 авто (-17,5%);
  • Мальта — 1 558 авто (+22,2%).
Именно Мальта стала самым маленьким автомобильным рынком ЕС за этот период.
Для сравнения, в Украине за I квартал 2026 г. было продано 15,4 тыс. новых легковых автомобилей. Как мы сообщали ранее, только в марте украинцы приобрели около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером продаж месяца стал кроссовер Toyota Rav-4.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
