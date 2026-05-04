Конкурент Tesla Model 3 от Nissan выходит на новые рынки

Nissan рассматривает возможность вывода на глобальные рынки нового электрического седана N7, который сейчас продается в Китае. Речь идет о модели Dongfeng Nissan, которая может адаптироваться под правостороннее движение, что откроет путь к продажам на глобальном рынке.
Седан дебютировал на китайском рынке в конце апреля. Модель создавали с прицелом на местных покупателей, однако сочетание дизайна, технологий и быстрой зарядки сделало потенциально привлекательной и для экспорта.
Nissan N7 позиционируют как конкурента Tesla Model 3, но по габаритам он больше. Длина авто составляет 4930 мм, ширина 1895 мм, высота 1487 мм, а колесная база достигает 2915 мм. Это больше, чем у Model 3, что позволяет предлагать пространство на уровень выше класса.
Интерьер выполнен в фирменной концепции Cloud Comfort с использованием мягких материалов, микрофибр и Alcantara. Центральным элементом является 15,6-дюймовый дисплей сенсорный с разрешением 2.5K, дополненный цифровой панелью приборов.
Электроседан оснащается одним электромотором в двух вариантах мощности — 160 или 200 кВт. Он работает с батареей типа LFP, обеспечивающей запас хода от 510 до 635 км по китайскому циклу CLTC.
Одной из ключевых особенностей модели стала быстрая зарядка. По заявлению производителя, пополнение заряда с 30 до 80 процентов занимает всего 14 минут.
Автомобиль получил современную электронику, включая новую операционную систему Nissan и чип Qualcomm Snapdragon 8295P с интеграцией искусственного интеллекта. Также предусмотрен интерфейс Nature Harmony, взаимодействующий с водителем через звук, визуальные эффекты и прикосновения.
Среди других особенностей — система помощи водителю, созданная совместно с китайской компанией Momenta, а также возможность персонализации задней светодиодной панели с анимацией.
На китайском рынке спрос на Nissan N7 уже высок, и покупателям приходится ждать своих авто. Модель обращает внимание на сочетание пространства, цены и современных технологий.
По материалам: MMR
MMR
