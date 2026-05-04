Apple готовит наушники выше Pro с инфракрасным сенсором

По информации инсайдеров, в наушниках появится инфракрасный сенсор, похожий на используемый в Face ID. Он не предназначен для съемки фотографий или видео, а будет работать для считывания окружения пользователя.
Полученные данные будут передаваться в Siri, чтобы улучшить работу Visual Intelligence — она уже используется в более новых моделях iPhone. В то же время, слухи об управлении жестами в воздухе не подтвердились: поддержки таких функций в новинке, вероятно, не будет.
Отдельная премиум-модель и более высокая цена
Первоначально предполагалось, что подобная технология появится у AirPods Pro следующего поколения, однако теперь речь идет об отдельной модели — AirPods Ultra, которая станет еще более премиальной альтернативой.
Ожидается, что цена превысит $249, как сейчас стоят AirPods Pro. Точная стоимость пока не раскрывается.
AirPods Ultra могут стать частью более широкой стратегии Apple по развитию линейки Ultra. У компании уже есть Apple Watch Ultra, а также готовятся другие премиальные устройства, в том числе складной iPhone и новые модели MacBook.
По предварительным данным, презентация AirPods Ultra может пройти в сентябре 2026 года. В то же время, официального подтверждения от Apple пока нет — информация базируется на утечках и сообщениях инсайдеров.