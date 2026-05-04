Apple заявила о рекордной популярности iPhone 17 04.05.2026, 00:41 — Технологии&Авто

Линейка iPhone 17 стала самой популярной в истории Apple, обеспечив компании высокие финансовые показатели во втором квартале 2026 года.

Об этом сообщил финансовый директор техногиганта Кеван Парекх в комментарии Financial Times. Успехи подтвердил и генеральный директор Apple Тим Кук, отметив, что именно смартфоны стали ключевым драйвером прибыли.

Ажиотажный спрос

По словам Кевана Парекха, семейство iPhone 17 является самой успешной серией устройств за всю историю бренда. Финансовый директор подчеркнул, что в течение отчетного квартала Apple удалось существенно расширить свою долю на мировом рынке.

Гендиректор компании Тим Кук в разговоре с Reuters добавил, что спрос на новые модели оказался очень высоким. Несмотря на поразительные объемы реализации, Apple столкнулась с проблемой ограниченного предложения, поскольку производственные мощности не успевали по темпам заказов.

«И сейчас в цепочке поставок чуть меньше гибкости для получения большего количества деталей», — сказал Кук.

Производство iPhone сдерживалось дефицитом чипов A19 и A19 Pro, производимых тайваньской компанией TSMC. Производитель полупроводников приоритетно распределяет ресурсы на выпуск микросхем для искусственного интеллекта.

Парекх сказал, что память имела «возрастающее влияние» между первым и вторым кварталами 2026 года.

Прогнозы для линейки iPhone 18

Проблемы с поставкой чипов и растущие трудности с приобретением оперативной памяти потенциально могут повлиять на линейку iPhone 18, которую Apple, как ожидается, представит в сентябре этого года. Линейка будет включать первый складной iPhone от Apple.

Текущая семья iPhone 17 включает iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e и iPhone Air.

