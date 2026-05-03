0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обмен и восстановление водительского удостоверения: в чем разница

Технологии&Авто
35
Водительские права в Украине
Водительские права в Украине
В Главном сервисном центре МВД объяснили разницу между двумя услугами — обменом и восстановлением водительского удостоверения. По словам специалистов, правильное определение основания обращения влияет на перечень необходимых документов и скорость получения нового удостоверения.

Обмен водительского удостоверения

Процедуру обмена водительского удостоверения проводят в случаях, когда документ в наличии, но требует замены.
Самые распространенные причины:
  • истечение срока действия удостоверения;
  • изменение персональных данных;
  • повреждение документа;
  • желание получить удостоверение нового образца.
В таких случаях водитель предоставляет действующее удостоверение и соответствующие документы, подтверждающие основание для обмена.

Восстановление водительского удостоверения

Восстановление удостоверения применяется, если документ потерян или похищен. Это уже другая процедура, которая предусматривает подачу заявления об отсутствии удостоверения.
Если водительское удостоверение было похищено, обязательно необходимо предоставить справку из органов досудебного расследования, чтобы подтвердить факт обращения в полицию.
В случае утраты удостоверения также нужно официально подтвердить этот факт путем подачи соответствующего заявления во время обращения в сервисный центр МВД.
То есть, независимо от обстоятельств отсутствия удостоверения, факт потери или хищения должен быть задокументирован.
Обмен или восстановление водительского удостоверения: в чем разница
Обмен или восстановление водительского удостоверения: в чем разница, Инфографика: Главный сервисний центр МВС
«Обмен и восстановление водительского удостоверения — это разные административные услуги с разными основаниями и требованиями. Неверно обозначенная причина обращения может привести к задержке в получении услуги», — объясняют в ведомстве.
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверениеАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems