Обмен и восстановление водительского удостоверения: в чем разница Сегодня 13:21 — Технологии&Авто

В Главном сервисном центре МВД объяснили разницу между двумя услугами — обменом и восстановлением водительского удостоверения. По словам специалистов, правильное определение основания обращения влияет на перечень необходимых документов и скорость получения нового удостоверения.

Обмен водительского удостоверения

Процедуру обмена водительского удостоверения проводят в случаях, когда документ в наличии, но требует замены.

Самые распространенные причины:

истечение срока действия удостоверения;

изменение персональных данных;

повреждение документа;

желание получить удостоверение нового образца.

В таких случаях водитель предоставляет действующее удостоверение и соответствующие документы, подтверждающие основание для обмена.

Восстановление водительского удостоверения

Восстановление удостоверения применяется, если документ потерян или похищен. Это уже другая процедура, которая предусматривает подачу заявления об отсутствии удостоверения.

Если водительское удостоверение было похищено, обязательно необходимо предоставить справку из органов досудебного расследования, чтобы подтвердить факт обращения в полицию.

В случае утраты удостоверения также нужно официально подтвердить этот факт путем подачи соответствующего заявления во время обращения в сервисный центр МВД.

То есть, независимо от обстоятельств отсутствия удостоверения, факт потери или хищения должен быть задокументирован.

Обмен или восстановление водительского удостоверения: в чем разница, Инфографика: Главный сервисний центр МВС

«Обмен и восстановление водительского удостоверения — это разные административные услуги с разными основаниями и требованиями. Неверно обозначенная причина обращения может привести к задержке в получении услуги», — объясняют в ведомстве.

