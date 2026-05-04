Porsche навсегда остановит производство самой дешевой модели

Кроссовер Porsche Macan из ДВС — самая дешевая модель компании и настоящий бестселлер бренда. Но производитель уже принял решение навсегда прекратить производство этого автомобиля.
Немецкий конвейер Porsche Macan будет остановлен летом 2026 года. К тому времени компания попытается накопить запас машин, чтобы продолжить их реализацию в 2027 году. Новый Porsche Macan уже вышел на рынок, но сейчас это электромобиль.
В компании отреагировали на замедление спроса на рынке престижных EV и поняли, что кроссоверу Macan все же нужен более привычный преемник для покупателей, предпочитающих ДВС.
Над новой моделью уже активно трудятся. Известно, что новый Porsche не будет называться Macan и получит другое имя. Пока что проект известен под внутренним названием Porsche M1. За основу избрали новый кроссовер Audi Q5. Тестовые прототипы уже отправились на дороги.
Прошлый бензиновый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.
