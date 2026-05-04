Porsche навсегда остановит производство самой дешевой модели Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Porsche Macan

Кроссовер Porsche Macan из ДВС — самая дешевая модель компании и настоящий бестселлер бренда. Но производитель уже принял решение навсегда прекратить производство этого автомобиля.

Об этом рассказывает Motor1.

Что сейчас известно

Немецкий конвейер Porsche Macan будет остановлен летом 2026 года. К тому времени компания попытается накопить запас машин, чтобы продолжить их реализацию в 2027 году. Новый Porsche Macan уже вышел на рынок, но сейчас это электромобиль.

В компании отреагировали на замедление спроса на рынке престижных EV и поняли, что кроссоверу Macan все же нужен более привычный преемник для покупателей, предпочитающих ДВС.

Над новой моделью уже активно трудятся. Известно, что новый Porsche не будет называться Macan и получит другое имя. Пока что проект известен под внутренним названием Porsche M 1 . За основу избрали новый кроссовер Audi Q5. Тестовые прототипы уже отправились на дороги.

Прошлый бензиновый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.

