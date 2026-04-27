Porsche полностью выходит из Bugatti и Rimac за более чем 1 млрд евро

Porsche хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе

Немецкая автомобильная компания Porsche объявила о продаже своей доли в Bugatti международному консорциуму под руководством инвестиционной фирмы HOF Capital.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 2021 года Bugatti работает как совместное предприятие, где Porsche владеет 45% акций, а хорватская Rimac Group — 55%. По условиям сделки немецкий автопроизводитель продаст все свои акции в Bugatti Rimac и 20,6% в Rimac Group.

Читайте также Porsche объявила о разработке новой версии Cayenne с двигателем внутреннего сгорания

Porsche сообщила, что хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе.

«Создав совместное предприятие Bugatti Rimac вместе с Rimac Group, мы успешно заложили основу для будущего Bugatti. Как инвестор на ранней стадии развития Rimac Group, Porsche также внесла весомый вклад в превращение Rimac Technology в сложившуюся автомобильную технологическую компанию наивысшего уровня. Теперь, продав свою долю, мы демонстрируем, что концентрируем деятельность Porsche на ключевом бизнесе», — сказал Михаэль Ляйтерс, генеральный директор Porsche AG.

Детали сделки

Хотя официальные финансовые условия конфиденциальны, ранее агентство Bloomberg сообщало, что стоимость сделки может составить более 1 млрд евро.

Сделку планируется закрыть до конца 2026 года после получения разрешений от регуляторных органов.

Консорциум покупателей возглавляет нью-йоркская компания HOF Capital, но самым крупным инвестором будет BlueFive Capital из Абу-Даби.

BlueFive — это частная инвестиционная компания, которую возглавляет бывший топ-менеджер Investcorp Хазем Бен-Гасем. HOF Capital была учреждена совметсно с Онси Савирисом — сыном миллиардера Нагиба Савириса и внуком покойного египетского строительного магната, также носившего имя Онси Савирис.

Мате Римац останется генеральным директором Bugatti Rimac.

