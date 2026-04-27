0 800 307 555
ру
Porsche полностью выходит из Bugatti и Rimac за более чем 1 млрд евро

Фондовый рынок
21
Porsche хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе
Немецкая автомобильная компания Porsche объявила о продаже своей доли в Bugatti международному консорциуму под руководством инвестиционной фирмы HOF Capital.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 2021 года Bugatti работает как совместное предприятие, где Porsche владеет 45% акций, а хорватская Rimac Group — 55%. По условиям сделки немецкий автопроизводитель продаст все свои акции в Bugatti Rimac и 20,6% в Rimac Group.
Porsche сообщила, что хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе.
«Создав совместное предприятие Bugatti Rimac вместе с Rimac Group, мы успешно заложили основу для будущего Bugatti. Как инвестор на ранней стадии развития Rimac Group, Porsche также внесла весомый вклад в превращение Rimac Technology в сложившуюся автомобильную технологическую компанию наивысшего уровня. Теперь, продав свою долю, мы демонстрируем, что концентрируем деятельность Porsche на ключевом бизнесе», — сказал Михаэль Ляйтерс, генеральный директор Porsche AG.

Детали сделки

Хотя официальные финансовые условия конфиденциальны, ранее агентство Bloomberg сообщало, что стоимость сделки может составить более 1 млрд евро.
Сделку планируется закрыть до конца 2026 года после получения разрешений от регуляторных органов.
Консорциум покупателей возглавляет нью-йоркская компания HOF Capital, но самым крупным инвестором будет BlueFive Capital из Абу-Даби.
BlueFive — это частная инвестиционная компания, которую возглавляет бывший топ-менеджер Investcorp Хазем Бен-Гасем. HOF Capital была учреждена совметсно с Онси Савирисом — сыном миллиардера Нагиба Савириса и внуком покойного египетского строительного магната, также носившего имя Онси Савирис.
Мате Римац останется генеральным директором Bugatti Rimac.
По материалам: Mind
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems